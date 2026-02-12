La incertidumbre crece tras la desaparición del DJ cartagenero Deverson José Ríos Caicedo, conocido artísticamente como DJ Dever, y dos colaboradores que lo acompañaban después de una presentación en Barranquilla el pasado martes 10 de febrero.

Desde ese día no se tiene información oficial sobre el paradero del artista ni de los integrantes de su equipo. El caso mantiene en alerta a autoridades y familiares.

Se conoció que horas después de perder contacto con el grupo, la camioneta en el que se movilizaban fue hallado en el sector de La Paz, en Barranquilla. Según reportes preliminares, el vehículo no presentaba daños visibles ni señales de violencia.

Cortes DJ Dever productor de la champeta.

¿Quiénes son las otras dos personas desaparecidas junto a DJ Dever?

Junto al DJ permanecen desaparecidos dos personas clave dentro de su equipo de trabajo que son: Leonard Rodríguez Iriarte, encargado de la logística de transporte y conductor habitual en los desplazamientos hacia eventos; y Anthony García, miembro del equipo técnico responsable del montaje, coordinación operativa y soporte de sonido en las presentaciones.

Ambos dejaron de responder llamadas y mensajes desde la misma noche del 10 de febrero.

Facebook Leonard Rodríguez Iriarte, encargado de la logística de transporte de DJ Dever, quien también está desaparecido

Organismos como la Policía del Atlántico, el Gaula y unidades de inteligencia mantienen operativos de búsqueda. Hasta el momento, no hay una hipótesis confirmada ni evidencia concluyente que explique la desaparición.

Las autoridades han solicitado a la ciudadanía aportar información a través de canales oficiales, evitando difundir rumores que puedan entorpecer el proceso.

DJ Dever cuenta con más de diez años en la escena musical del Caribe, participando en eventos urbanos y de champeta. Su nombre es frecuente en fiestas y escenarios juveniles de Cartagena y otras ciudades de la región.