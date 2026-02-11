Fanny Lu vuelve a encontrarse con el público infantil, pero esta vez no desde la música sino desde el doblaje. La artista colombiana hace parte del elenco de voces en español latino de GOAT, la nueva película animada de Sony Pictures que se estrena este jueves en salas de cine.

Lea Almuerzo de los Óscar celebra a ‘Sinners’, ama a Guillermo del Toro y ‘Sirat’ destaca

La historia se desarrolla en un mundo habitado solo por animales y sigue a Will, una pequeña cabra que sueña con competir en roarball, un deporte profesional de alto impacto dominado por criaturas más grandes y fuertes. Contra todo pronóstico, el personaje decide intentarlo y demostrar que el tamaño no define la capacidad.

En esa ruta aparece la figura de su mamá, personaje al que Fanny Lu le presta su voz y, según cuenta a EL HERALDO, mucho más que eso.

“Es una experiencia muy particular. Ya la he hecho varias veces y siempre me deja esa satisfacción de saber que mi voz puede llegar a la gente a través de diferentes medios. Empecé en la radio, luego en televisión, después la música y ahora el doblaje me ha permitido darle voz a personajes que siguen tocando el corazón de la gente”, dice.

Aquí Berlinale extiende su alfombra roja para estrellas como Amy Adams, Tatum, Binoche y Hawke

Para ella, las películas animadas tienen un valor especial porque conectan de forma directa con los niños y, al mismo tiempo, con sus padres. “Los niños siempre me han seguido. Las mamás también. Entonces me siento aliada de las mamás cuando pongo mi voz en un personaje que deja un mensaje constructivo en sus hijos”.

Su personaje es precisamente eso. Una mamá que impulsa, acompaña y cree en su hijo incluso cuando el contexto parece ir en contra.

Sony Pictures

Cuando recibió la dirección del doblaje, tuvo libertad para apropiarse del papel. “La dirección tuvo la gentileza de preguntarme siempre cómo lo dirías, cómo lo quieres cambiar, hagámoslo a tu manera. Eso fue muy bonito porque se siente más natural y auténtico. Quiero que la mujer latina que vea la película se sienta identificada, que escuche una voz parecida a la suya”.

Además ‘Cumbres boscarrosas’: Jacob Elordi y Margot Robbie entre los límites del amor y la obsesión

Fanny Lu reconoce que construyó el personaje desde su propia experiencia como mamá de Mateo y Valentina. “Le entregué mucho de Fanny Lucía, la mamá. Compartimos muchas cosas y traté de darle la mayor parte de mí, inclusive la mayor parte de latinidad que podía”.

Al ver las escenas originales, hubo rasgos que le resultaron familiares. “Resonó conmigo la vitalidad, la alegría, la ternura y esa capacidad de dar sin condición. Esa mamá que lo lleva a ver el juego, así para ella sea difícil, con tal de verlo feliz. Esa capacidad de marcarlo con mensajes que lo ayudan a creer en sí mismo”.

“Nunca eres chiquito para soñar. Nunca estás en desventaja a pesar de los estereotipos. Tus diferencias son tus mayores virtudes. Si trabajas con constancia, con amor y con pasión, puedes lograr tus sueños”.

Más La actriz Catherine O’Hara murió tras sufrir una embolia pulmonar: padecía cáncer rectal

Después de ver la película con su voz ya integrada, la sensación fue clara. “Siento que se escucha auténtica, que le habla a todos los niños que me han escuchado cantar durante tantos años y también a sus padres. Es como reafirmar esa cantaleta que tenemos las mamás de repetirles que crean en sí mismos, que sueñen, que luchen”.

GOAT llega a salas como una historia deportiva, familiar y cercana, donde una cabra pequeña intenta abrirse espacio en un terreno hecho para gigantes. Y donde una mamá, con voz colombiana, recuerda que el impulso más fuerte no siempre viene del tamaño, sino de las palabras que se dicen en casa.

Lea El K-pop de Stray Kids recauda 18,8 millones de dólares en todo el mundo