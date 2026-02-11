El elenco de ‘Sinners’, encabezado por Michael B. Jordan, vivió este martes su gran momento en el tradicional Luncheon, el almuerzo de nominados al Óscar, al llegar como la película con más candidaturas a la 98ª edición de los premios.

Jordan, nominado a mejor actor; Ryan Coogler, a mejor director; y Wunmi Mosaku, a mejor actriz, fueron algunos de los más aplaudidos al ser llamados al escenario para la tradicional foto de generación previa a la gala, que se celebrará el 15 de marzo en Los Ángeles.

Si bien Guillermo del Toro fue uno de los últimos en ser anunciado, fue también uno de los que generó reacciones más efusivas, en una lista que incluía a veteranos de estos premios como Steven Spielberg (‘Hamnet’), Emma Stone (‘Bugonia’) o Leonardo DiCaprio (‘One Battle After Another’).

Al grito de “¡Tamales!”, el director mexicano candidato por ‘Frankenstein’ a la categoría de mejor película rompió la solemnidad del momento y justo antes de que se tomará la fotografía desató carcajadas entre los más de 200 aspirantes que este año compiten por la preciada estatuilla dorada.

Minutos antes, Del Toro compartió con EFE que se sentía satisfecho con las nominaciones obtenidas por su película. “No siempre se tienen nueve nominaciones”, afirmó, y aseguró que afronta la temporada con tranquilidad porque sus expectativas no son personales.

Mark Von Holden/Cortesía The Academy Jacob Elordi and Guillermo del Toro at the Oscar Nominee Luncheon held in the International Ballroom at the Beverly Hilton on Tuesday, February 10, 2026. The 96th Oscars will air on Sunday, March 15, 2026 live on ABC.

“Se que yo no voy a ganar, pero creo que mi equipo sí”, apuntó el director, quien bromeó con que esta temporada de premios la ha pasado “en chinga” (rapidísimo), al punto de que ni siquiera ha tenido tiempo de lavar su traje.

El mexicano quedó al centro de la foto y a sus espaldas Coogler y Paul Thomas Anderson (‘One Battle After Another’), dos duros contendientes de la categoría a mejor director y responsables de dos de las películas más populares de esta edición.

“Todos somos ganadores... hasta que sean los Óscar y no todos lo seamos”, dijo a EFE Diane Warren, quien suma 17 nominaciones a los premios y actualmente compite en esta edición por mejor canción original, sobre el ambiente festivo que se respiraba en un salón del Hotel Beverly Hilton, en Beverly Hills.

Jessie Buckley, una de las favoritas en la categoría de mejor actriz por ‘Hamnet’, y Amy Mulligan, nominada a mejor actriz de reparto por ‘Weapons’, protagonizaron un efusivo reencuentro entre las mesas y, entre risas y abrazos, gritaron: “¡Amo mi trabajo!”.

Por su parte el director español Oliver Laxe, nominado por ‘Sirat’ en la categoría de mejor película internacional, no paró de conversar con celebridades como Timotheé Chalamet (‘Marty Supreme’) o Jacob Elordi (‘Frankenstein’), con quien se tomó varias fotografías y con quien comparte una estatura similar.

Elordi comentó que se sentía “muy relajado” durante el caótico encuentro, mientras que Chalamet dijo a EFE estar “muy feliz de asistir por primera vez” al evento, ya que, aunque fue nominado el año pasado, no pudo participar por compromisos de prensa.

Al Seib/Cortesía The Academy Timothée Chalamet and Emma Stone at the Oscar Nominee Luncheon held in the International Ballroom at the Beverly Hilton on Tuesday, February 10, 2026. The 96th Oscars will air on Sunday, March 15, 2026 live on ABC.

Benicio del Toro, nominado al Óscar como mejor actor de reparto por ‘One Battle After Another’, dijo a EFE que vio el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl protagonizado por su compatriota Bad Bunny y que “se le pusieron los pelos de punta” con su actuación, además de subrayar que, como puertorriqueño, representa a su país cada día.

El director brasileño Kleber de Mendonça Filho, nominado a ‘O Agente Secreto’, describió el ambiente como “lleno de energía como una planta de electricidad”, y aseguró a EFE que le emocionaba encontrarse con Spielberg.

Mientras que Wagner Moura, el primer brasileño nominado a mejor actor, dijo a EFE que estaba “muy emocionado de representar a Brasil”.

La presidenta de la Academia de Hollywood, Lynette Howell Taylor, ofreció a los nominados algunos consejos y normas a seguir durante la gala, como preparar un discurso auténtico, evitar el uso de celulares en el escenario y, sobre todo, no exceder los 45 segundos asignados para los agradecimientos.

La 98ª edición de los Óscar se celebrará el 15 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles. ‘Sinners’ llega como la película más nominada en la historia de estos premios, con 16 candidaturas, seguida de ‘One Battle After Another’, que aspira a 13 galardones.

