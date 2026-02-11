Adentrarse en la obsesión más profunda que un ser humano puede experimentar guió la interpretación de Jacob Elordi en ‘Cumbres boscarrosas’, la más reciente adaptación del clásico del romanticismo bajo la dirección de Emerald Fennell, junto a Margot Robbie, que estrena este jueves en cines de Colombia.

“La obsesión era el punto clave, encontrar qué es la verdadera obsesión, lo que es ser realmente obsesivo y no poder soltar algo. Cómo se aplica eso a un ser humano, y dónde se cruza con el amor, cuándo es algo bello y cuándo da miedo”, cuenta Elordi a EFE, sobre la difícil tarea de articular a Heathcliff en la cinta.

Basada en la novela homónima de Emily Brontë de 1847, ‘Cumbres boscarrosas’ narra la historia de Catherine Earnshaw y Heathcliff, dos personajes de distintas clases sociales que crecen juntos y desarrollan una relación intensa y prohibida por las convenciones sociales de su tiempo.

“La emoción que realmente tuve que entender de Cathy fue esa sensación de superioridad cuando vivía en una especie de miseria. Ella se comporta como si fuera la reina, y está en esta ruina”, relata Robbie a EFE.

La directora describe a su personaje como “una mujer extremadamente difícil, malcriada, vanidosa y cruel, pero también uno de los personajes más entrañables de todos los tiempos”, enfrentada al dilema entre el amor y la comodidad.

“Sus opciones son encontrar un hombre y casarse con él, y más vale que sea de una clase social superior, porque de lo contrario condenará a todos los que viven y trabajan con ella a la pobreza. Es una presión increíble”, añadió Robbie.

Por su parte, Elordi encarna a un hombre “violento, vengativo y susceptible, pero también uno de los grandes héroes románticos de todos los tiempos”, explicó Fennell.

Elegir el elenco fue uno de los retos más grandes para la directora. “Necesitaba actores con un talento excepcional que pudieran conectar con la audiencia y entre ellos, para crear empatía”, dijo a EFE.

Warner Bros. Pictures/Cortesía

Una adaptación muy personal

La película ha despertado expectación desde la difusión de sus primeras imágenes, impulsada tanto por la popularidad de sus protagonistas como por los cambios en la adaptación, incluso antes del veredicto de la crítica especializada.

Aunque algunos críticos han elogiado el filme, en redes sociales varios seguidores de Brontë han expresado su decepción por el retrato de Heathcliff, descrito en la novela como un hombre de piel oscura y ojos negros, y por la edad de Cathy, que en esta versión supera los 30 años.

Fennell asegura que entiende totalmente su pánico al autodeclararse “la más grande fan de Emily Brönte” y confesar que ‘Cumbres boscarrosas’ es su “libro favorito de todos los tiempos”.

“Sabía que nunca podría hacer una película que capturara a la perfección una obra maestra tan gigantesca y enorme como ‘Wuthering Heights’, pero lo que sí podía hacer era crear algo que se acercara a lo que sentí cuando lo leí”.

Para Robbie, la visión de Fennell es “una interpretación muy específica, más que una adaptación”, que considera “resulta un poco liberador para los seguidores más acérrimos de ‘Cumbres boscarrosas’”.

Esta película marca la tercera colaboración entre Fennell y Robbie, junto a su productora LuckyChap Entertainment, aunque es la primera en la que la actriz trabaja bajo su dirección.

Robbie también estuvo detrás de títulos como ‘Promising Young Woman’, ópera prima de Fennell, y ‘Saltburn’, la cinta que catapultó su carrera internacional y en la que también participó Elordi y donde la obsesión vuelve a marcar un eje importante de la trama.

Warner Bros. Pictures/Cortesía

Erotismo, pasión y conexión en tiempos de sequía

‘Cumbres boscarrosas’ revive el romanticismo oscuro del siglo XVIII en una era marcada por la falta de vínculo emocional y físico.

La cinta explora el erotismo incluso desde lo visual: paredes del color de la piel de Cathy, con venas y lunares, escenas sugerentes entre Elordi y Robbie, y referencias sexuales incluso en el sonido de una muerte al inicio de la película, presagiando la trágica historia de amor que se desarrollará.

“Creo que las escenas que realmente van a acelerar el ritmo cardíaco de la gente son aquellas en las que están muy cerca el uno del otro pero no pueden tocarse. Hay una escena en particular en la que él pone las manos así sobre su rostro, y es lo más erótico que hay”, adelanta Robbie.

En un contexto donde el amor romántico se cuestiona y la desconexión abunda, la directora busca reavivar la emoción: “Quería hacer que la gente sintiera algo, lo cual es muy difícil de lograr”, concluyó.

Fennell propone así una versión que renueva la intensidad de Brontë para un público que sigue buscando, en pleno siglo XXI, la frontera entre el amor y la obsesión.