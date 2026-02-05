En la historia oficial de la literatura, Hamlet nace de la imaginación de William Shakespeare. En Hamnet, la nueva película de Chloé Zhao, nace de algo más concreto y devastador, la muerte de su hijo.

La cinta, basada en la premiada novela de Maggie O’Farrell, se instala en la vida privada del matrimonio Shakespeare para mirar de frente un episodio que durante siglos fue apenas una nota al pie. Hamnet, el único hijo varón del dramaturgo, murió a los 11 años víctima de la peste y cuatro o cinco años después Shakespeare escribió Hamlet.

O’Farrell vio allí una conexión que casi nadie había querido mirar. “Este niño había quedado relegado a un pie de página en la historia de su padre. Yo quería ponerlo en escena y decir que fue importante, que fue amado”, afirma la autora.

Zhao tomó esa intuición y la llevó al cine con una idea clara pues para ella “Hamnet trata sobre el amor y la muerte y cómo estas dos experiencias humanas pueden transformarse mutuamente a través del arte y la narración”. Gracias a esa visión el filme cuenta con 8 nominaciones al Óscar, entre ellas a Mejor película.

El largometraje no se centra en el niño, aunque lleve su nombre, sino que el centro de todo es Agnes, la esposa de Shakespeare, interpretada por Jessie Buckley, quien es una mujer profundamente conectada con la naturaleza, sanadora, pero vista con sospecha por su entorno. Es ella quien sostiene la casa en Stratford mientras su esposo viaja constantemente a Londres para dedicarse al teatro. Es ella quien vive de frente la enfermedad y la pérdida.

“Cuando leí el guion lloré. Sentí que esta era la mujer que había estado buscando”, dice Buckley, nominada al Óscar por este papel. “Es libre, curiosa, traviesa, hambrienta de vida. Yo quería que fuera mi mejor amiga”.

Paul Mescal asume el reto de encarnar a un Shakespeare joven, antes del pedestal. “Lo único que realmente sabemos de él son sus palabras. Ahí está su experiencia vivida”, explica el actor. “Mi trabajo era hacerlo humano, creíble, alguien que pudiera haber escrito eso desde un lugar muy personal”.

Courtesy of Focus Features/Cortesía Focus Features HAMNET_FP_00281 Jacobi Jupe stars as Hamnet and Paul Mescal as William Shakespeare in director Chloé Zhao’s HAMNET, a Focus Features release. Credit: Courtesy of Focus Features / © 2025 FOCUS FEATURES LLC

Una forma de catarsis

Zhao y O’Farrell escribieron juntas el guion con la intención de evitar el tono solemne que suele acompañar los dramas de época. La directora quería algo más físico, más cercano. “Quiero que el público se vea reflejado en estos personajes. Que sientan lo que ellos sienten. Que, al acompañarlos, encuentren también una forma de catarsis”, señala Zhao.

Para la directora china, Hamnet también es un cierre personal.

“He tenido miedo a la muerte toda mi vida y, como resultado, también al amor”, confiesa. “Sentí en mis huesos que el amor no muere, se transforma”.

