La película de terror ‘Send Help’, dirigida por Sam Raimi, lidera la taquilla mundial con 28 millones de dólares de recaudación, mientras que el documental ‘Melania’ ha dado la sorpresa con 7 millones de dólares de recaudación.

Lea Olivia Dean ganó el Grammy a mejor nuevo artista y celebró el legado de la inmigración

El documental sobre la primera dama, con 40 millones de dólares de presupuesto, superó las previsiones, que auguraban una recaudación de entre 3 y 5 millones de dólares. La película ha sido estrenada en 1.778 cines y ha obtenido el tercer puesto por recaudación.

‘Send Help’, protagonizada por Rachel McAdams, se posicionó como líder el primer fin de semana de su estreno con una recaudación total de 20 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá y 8 millones en el resto del mundo.

El segundo puesto fue para la producción independiente ‘Iron Lung’, de Mark Edward Fischbach, más conocido como Markiplier, que ascendió a 17,8 millones de dólares solo en Norteamérica. Todavía no se ha estrenado en cines del circuito internacional.

Aquí Los ‘looks’ más llamativos de la alfombra roja de los Grammy 2026

‘Zootopia 2’ se mantiene más de un mes después de su estreno (26 de noviembre) entre las películas más vistas y ocupa el cuarto puesto. Este fin de semana sumó 5,8 millones de dólares en Estados Unidos y acumula 1.776 millones en todo el mundo.

Cierra la lista de las películas más vistas ‘Shelter’, con 13 millones de recaudación en todo el mundo, 5,5 en cines de Norteamérica y el resto fuera.

Además Bad Bunny hace historia: ganó el Grammy a mejor álbum del año con un disco en español