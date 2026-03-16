La actriz irlandesa Jessie Buckley se convirtió en una de las protagonistas de la noche durante la edición 2026 de los Premios Oscar, al llevarse el premio a Mejor Actriz por su papel en la película Hamnet.

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La intérprete, de 36 años, recibió el reconocimiento por su actuación como Agnes, un personaje central en la historia dirigida por la cineasta Chloé Zhao.

Jessie Buckley on stage after winning Best Actress at the #Oscars 📷 pic.twitter.com/kUvTYWOqFY — Film Crave (@_filmcrave) March 16, 2026

Durante la ceremonia celebrada en el Dolby Theatre, Buckley reaccionó con sorpresa cuando anunciaron su triunfo. La actriz cubrió su rostro con las manos antes de subir al escenario para recibir la estatuilla.

En su discurso de agradecimiento mencionó a su familia, al equipo de la película y dedicó unas palabras especiales a su hija, nacida hace ocho meses, lo que generó una emotiva reacción entre el público presente.

Culture is shifting.



Actress Jessie Buckley praises motherhood during her Oscar-winning speech, defying Hollywood’s anti-kid agenda.



“I would like to dedicate this to the beautiful chaos of a mother’s heart.”



Get married. Have kids. pic.twitter.com/CyfYNbnj62 — Anna Lulis (@annamlulis) March 16, 2026

La carrera de Jessie Buckley comenzó a ganar notoriedad en 2008 cuando participó en el programa de talentos de la BBC I’d Do Anything.

Tras esa experiencia decidió enfocarse en su formación artística y fue aceptada en la prestigiosa Royal Academy of Dramatic Art (RADA), en Londres, donde estudió actuación y perfeccionó su técnica.

Jessie Buckley wins Best Actress at the #Oscars for her role in ‘Hamnet.’ pic.twitter.com/q1Vw21k6VW — Pop Base (@PopBase) March 16, 2026

Antes de ganar el Óscar, Buckley ya había participado en producciones reconocidas. En televisión apareció en la serie Chernobyl, mientras que en el cine formó parte de películas como: Beast, Wild Rose, I’m Thinking of Ending Things y The Lost Daughter.

Por su actuación en The Lost Daughter, la actriz ya había obtenido una nominación al Óscar como mejor actriz de reparto.

#Oscars2026 ödül töreninde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünün sahibi Hamnet filmiyle Jessie Buckley oldu 🔥 pic.twitter.com/u9zaq7GmmF — De Marke Gaming (@demarkegaming) March 16, 2026

Además de su trabajo frente a las cámaras, Buckley ha destacado en los escenarios del teatro del West End. Allí ganó un Premio Olivier por su actuación en el musical Cabaret.

Asimismo, la película Hamnet narra una historia inspirada en la vida de William Shakespeare y su familia. En el filme, Buckley interpreta a Agnes, la esposa del dramaturgo y madre de un niño llamado Hamnet.

La trama explora temas relacionados con la maternidad, el duelo y la memoria, elementos que la actriz mencionó durante su discurso al recibir el premio.