La reconocida astróloga Mhoni Vidente compartió sus predicciones para este lunes 16 de marzo de 2026, con mensajes para cada signo del zodiaco y números que podrían atraer fortuna.

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Conozca lo que podrían traer las energías de este día en temas como decisiones personales, crecimiento y oportunidades.

Aries

El tarot señala una etapa favorable para tomar decisiones importantes. Tendrás claridad mental para enfrentar desafíos y avanzar hacia objetivos personales que venías planeando desde hace tiempo.Números de la suerte: 10, 16, 25.

Tauro

Inicias un periodo de cambios que pueden hacerte replantear algunos planes. La reflexión será clave para entender qué camino deseas seguir y cómo reorganizar tus metas.

Géminis

La energía del día puede traer momentos variables, pero también nuevas oportunidades. Es un buen momento para aceptar desafíos que impulsen tu desarrollo personal o profesional. Números de la suerte: 11, 2, 14.

Cáncer

El tarot invita a hacer una pausa para analizar tus decisiones recientes. Conectar contigo mismo y dejar atrás tensiones emocionales te ayudará a enfocarte en tus objetivos. Números de la suerte: 5, 10, 39.

Leo

Se abre una etapa de renovación emocional. Los astros sugieren cerrar ciclos que ya no aportan bienestar y permitir que nuevas experiencias lleguen a tu vida. Números de la suerte: 3, 29, 40.

Virgo

Las energías del universo parecen alinearse a tu favor. Podrían presentarse oportunidades importantes, por lo que conviene mantener una actitud abierta y enfocarte en tus prioridades. Números de la suerte: 16, 11, 20.

Libra

El tarot señala un momento para liberarte de cargas emocionales. Confía en tu intuición y permite que los cambios te ayuden a crecer. Números de la suerte: 13, 15, 44.

Escorpio

Podrías enfrentarte a decisiones que requieren calma y seguridad. Mantén el equilibrio emocional y evita actuar impulsivamente ante situaciones complejas.Números de la suerte: 19, 24, 17.

Sagitario

Es un periodo favorable para avanzar hacia metas personales. El tarot indica que es momento de dejar atrás asuntos del pasado para concentrarte en nuevas oportunidades. Números de la suerte: 3, 21, 19.

Capricornio

Conviene actuar con prudencia en asuntos económicos o laborales. Analiza bien cada decisión antes de comprometerte con nuevos proyectos. Números de la suerte: 12, 20, 4.

Acuario

La energía del día apunta a momentos de abundancia y oportunidades. Mantente atento a propuestas o ideas que puedan ayudarte a crecer. Números de la suerte: 15, 31, 76.

Piscis

Se aproxima un ciclo de cierre y renovación. Las cartas indican estabilidad y la posibilidad de iniciar proyectos con una energía positiva. Números de la suerte: 8, 21, 32.