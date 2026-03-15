El español Oliver Laxe llegó sonriendo a la gala de los Óscar, donde su película ‘Sirat’ opta a dos premios. Vestido de negro, su larga melena suelta y un pin de sandia, el símbolo de apoyo al pueblo palestino, porque, aseguró a EFE, “hay que sostener el dolor de todo el mundo”.

“Y los palestinos están sufriendo, sin dudarlo”, señaló el cineasta, que aseguró que hay que tener “en nuestra conciencia ese dolor y sostenerlo un poco, ayudar a sostener ese dolor”.

Laxe se mostraba más nervioso por la posibilidad de que Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmia Praderas se hagan con el Óscar a mejor sonido al que están nominadas, que por conseguir el de mejor película internacional.

“Yo lo tengo más difícil, pero si lo recogen ellas, me hará muchísima, muchísima, ilusión”, dijo Laxe, con chaqueta de cuello mao y un pantalón con una sobrefalda en un lado.

Para el cineasta, estar en los Óscar es importante porque le ha abierto muchas puertas, pero recordó que en su carrera ha sido esencial el paso de sus películas por el Festival de Cannes, que fue el que le legitimó.

“Parece que ahora los Óscar también me están ayudando a abrir ciertas puertas, a tener confianza en mí, a legitimarme en casa también. Y estoy contento por ello. Me he sentido apoyado. Aquí la gente me dice: ‘danos más, danos más de esta movida tuya, este rollo tuyo nos gusta’”, resaltó el director.

Etienne Laurent/Etienne Laurent / The Academy Óliver Laxe arrives on the red carpet of the 98th Oscars® at the Dolby® Theatre at Ovation Hollywood on Sunday, March 15, 2026.

Es una prueba de que “la gente siente cosas” cuando ve su filme, que cuenta la historia de un hombre (Sergi López) que viaja a Marruecos a buscar a su hija desaparecida.

Una reflexión sobre la muerte que ha generado un consenso, según explicó Laxe, y es que es “una de las películas más cinematográficas” de esta edición de los Óscar.

“Yo creo que ‘Sirat’ es una catarsis y que nos hace conectarnos con nosotros, con nuestro dolor, con nuestros miedos. Es duro hacerlo, pero es sano y estoy contento”.

Y el buen recibimiento a una película compleja que no es sencilla de ver, le ha reafirmado en que con su siguiente película va a ir más lejos. “La voy a liar muchísimo”, aseguró entre risas.

Para acompañarle en esta gala han viajado a Los Ángeles la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude de la Xunta de Galicia, José López Campos.

“Ha venido Yolanda y me parece un gesto súper bonito, importante. Y ha venido el conselleiro de la Xunta de Galicia también. Me ha acompañado a todos los sitios. Ambos me apoyan”, resaltó Laxe.

Están, agregó, “en calidad de seres humanos, de seres humanos que sienten que estar aquí es una representación de España y que es importante estar y yo necesito ese acompañamiento, me hace bien, no es fácil estar aquí”.