La astróloga Mhoni Vidente dio a conocer qué le espera a cada signo zodiacal este viernes 10 de abril de 2026, destacando la necesidad de comunicarse con claridad, adaptarse a los cambios y aprovechar oportunidades inesperadas.

Instagram se inspira en la clasificación del cine para restringir el contenido a menores

Pedro Almodóvar, Sorogoyen y Asghar Farhadi competirán por la Palma de Oro en el Festival de Cannes

¿Qué significa lavar los platos mientras cocina? Esto dice la psicología

Conozca cómo influyen los astros en el amor, el dinero y la salud para cada signo este fin de la semana.

Aries

Se activa la toma de decisiones importantes, especialmente en el trabajo. Hay posibilidades de viajes cortos y estabilidad en el amor tras una reconciliación.

Tauro

El día trae ingresos pendientes y una invitación romántica. Es recomendable mantener discreción y cuidar el sistema digestivo.

Géminis

Momento ideal para reflexionar sobre el futuro y dejar atrás lo que no suma. Podría aparecer dinero extra y un contacto del pasado.

Cáncer

Se resuelven asuntos familiares o legales. El ambiente mejora, pero es importante evitar discusiones en pareja.

Leo

La jornada se enfoca en reuniones y nuevos proyectos. Se avecinan cambios económicos positivos y oportunidades sociales.

Virgo

Aunque hay presión laboral, todo tiende a resolverse. Podrías recibir dinero adicional y reencontrarte con alguien importante.

Libra

Logras avances laborales significativos y recibes un pago esperado. Evita prestar dinero y presta atención a tu salud respiratoria.

Escorpio

Día ideal para conversaciones importantes que traerán claridad. Mantén el control emocional en situaciones tensas.

Sagitario

Las energías favorecen la construcción de metas a largo plazo. Es momento de actuar con disciplina.

Capricornio

Tienes mayor control sobre tus decisiones. Es un buen momento para organizar prioridades y avanzar con firmeza.

Acuario

Se recomienda bajar el ritmo y analizar antes de actuar. La reflexión será clave para tomar buenas decisiones.

Piscis

El día favorece conexiones con personas que comparten tus intereses. Se abren caminos hacia proyectos futuros.