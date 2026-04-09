Más allá de una simple cuestión de limpieza, el hábito de lavar la loza mientras se cocina se ha convertido en una práctica que influye directamente en el bienestar emocional y la organización diaria en muchos hogares.

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Especialistas y publicaciones como American Psychological Association, Psychology Today y el portal Cuerpomente coinciden en que este tipo de rutinas puede ser una herramienta efectiva para manejar el estrés y fortalecer la sensación de control en la vida cotidiana.

Y es que el desorden en el hogar puede elevar los niveles de cortisol, la hormona asociada al estrés. En contraste, mantener espacios organizados ayuda a reducir esa carga emocional y facilita la toma de decisiones, al liberar recursos mentales.

Freepik Especialistas y publicaciones como American Psychological Association, Psychology Today y el portal Cuerpomente coinciden en que este tipo de rutinas puede ser una herramienta efectiva para manejar el estrés y fortalecer la sensación de control en la vida cotidiana.

Por eso algunas personas incorporan pequeñas acciones como limpiar mientras se preparan los alimentos porque permite evitar la acumulación de tareas, lo que se traduce en una experiencia más ligera y menos abrumadora. Además, cada acción completada genera una sensación de logro inmediato, activando los sistemas de recompensa del cerebro.

Asimismo, la psicóloga Leticia Martín Enjuto explicó que anticiparse a la limpieza transforma la cocina en un entorno más armonioso, lo que favorece el equilibrio mental. Este tipo de comportamiento también suele estar relacionado con rasgos como la responsabilidad, la planificación y la previsión.

Pexels Estudios indican que mantener la cocina ordenada mientras cocinas puede disminuir el estrés y aumentar la sensación de control.

Quienes adoptan esta dinámica tienden a organizar mejor los tiempos, gestionar los utensilios de forma eficiente y distribuir las tareas durante el proceso, evitando así enfrentarse a grandes cantidades de platos sucios al final.

Además del impacto práctico, esta rutina puede mejorar la concentración. Un entorno ordenado reduce las distracciones, lo que facilita enfocarse en la actividad y disfrutar tanto de la preparación como del momento de comer.

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¡Ojo! No puede llevarlo al extremo porque si se vuelve como algo obligatorio genera ansiedad ante cualquier desorden, puede convertirse en un comportamiento poco saludable.

Es por eso que los psicólogos recomiendan que no debe llevar todo al extremo.