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Señaló que para este jueves 9 de abril de 2026, la influencia del planeta Marte será clave, marcando una jornada de decisiones, energía intensa y cambios importantes para todos los signos del zodiaco.

Aries

La energía de Marte se intensifica en tu signo, potenciando tu carácter fuerte, competitivo y decidido. Será un periodo donde destacarás, pero también deberás controlar impulsos.

Tauro

El tránsito de Marte activa una etapa de introspección. Tendrás más energía, pero también podrías enfrentar traiciones o conflictos ocultos. Evita actuar en tu contra.

Géminis

Se abren oportunidades gracias al apoyo de amistades cercanas. Sin embargo, también podrían surgir desacuerdos o tensiones con personas de tu entorno.

Cáncer

Tu vida profesional cobra protagonismo. Se avecinan retos importantes en el trabajo que requerirán determinación y capacidad para asumir riesgos.

Leo

La suerte te acompaña. Marte impulsa tus acciones y te coloca en una posición favorable para alcanzar metas y superar obstáculos.

Virgo

Es momento de actuar con cautela, especialmente en temas económicos. Analiza bien cada decisión. En el plano emocional, se intensifican las pasiones.

Libra

Las relaciones serán el centro de atención. Podrías vivir momentos intensos en el amor, pero también enfrentar discusiones o rupturas.

Escorpio

Tu energía se enfocará en el trabajo. Habrá mucho movimiento y exigencia, pero también riesgo de conflictos con colegas o en tu entorno laboral.

Sagitario

La buena fortuna se hace presente. Tendrás impulso y energía para avanzar, y tus esfuerzos podrían dar resultados positivos en las próximas semanas.

Capricornio

El hogar y la vida personal serán protagonistas. Podrían surgir tensiones familiares o situaciones que requieran paciencia y control.

Acuario

Se activa una etapa dinámica, con énfasis en la comunicación y los viajes. Tendrás ideas y energía, aunque deberás evitar discusiones innecesarias.

Piscis

Las finanzas requieren atención. Es importante actuar con prudencia en gastos e inversiones, evitando decisiones impulsivas.