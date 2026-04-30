En las últimas horas las autoridades policiales confirmaron el deceso en la Clínica Murillo de Barranquilla del menor de 17 años Danilo Andrés Ramírez Barrios, quien fuera rey momo infantil del Carnaval del Suroriente de esta capital para 2024 y actualmente, según pesquisas de la autoridad, combinaba sus estudios con el oficio de cobradiario.

Precisamente adelantando esta labor, de acuerdo con la versión de la Policía, Ramírez Barrios fue atacado a disparos el pasado jueves 23 de abril, a eso de las 9:50 de la noche, en la carrera 29 con calle 17 del barrio Rebolo, lugar al que habría llegado a cobrar una deuda de un cliente que se resistía a pagar.

Al parecer, el menor le pidió al deudor que pagara la totalidad del dinero, el cual rondaba los 180 mil pesos, y en medio de la discusión fue atacado a tiros.

En su momento, policías que atendieron el caso indicaron que: “según la información suministrada por la zona de atención, al lugar llegó un sujeto a pie quien, sin mediar palabra, desenfundó un arma de fuego y disparó contra la humanidad de otro masculino, dejándolo herido en el sitio”.

No obstante, luego del paso de minutos, se conocieron más detalles alrededor del hecho asociado a un tema de intolerancia y no a un caso de sicariato como se le dio tratamiento inicialmente.

Pero además, la Policía confirmó la detención de un sujeto identificado como Leiner Johan Altamar Cabrera, de 34 años, como presunto autor del ataque a tiros contra Danilo Andrés Ramírez. El hombre habría sido atacado por la comunidad luego de disparar contra el joven.

La institución armada señaló tanto víctima como victimario fueron trasladados al Nuevo Hospital Barranquilla, y después al menor se le dio traslado hasta la Clínica Murillo, el centro asistencial donde finalmente se produjo su deceso la noche del martes 28 de abril.

Hay que señalar que sobre el agresor no ha trascendido información de su estado de salud, ni de su judicialización.

A través de publicaciones en redes sociales, el operador Carnaval del Suroriente lamentó el deceso del menor de edad.

“El Carnaval del Sur Oriente está de luto. Despedimos con profundo dolor a nuestro Rey Momo Infantil 2024, Danilo Ramírez Barrios; quien con su alegría dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento. Su luz y su sonrisa vivirán por siempre en nuestro carnaval”.