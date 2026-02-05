Una de las propuestas animadas más innovadoras del último tiempo y que ha sido reconocida con una nominación al Óscar, Arco, estrena este jueves en salas de cine del país para traer una emotiva historia.

Lea Vince Gilligan, creador de ‘Pluribus’, dice que trabaja en una segunda temporada de la serie

Animada en su totalidad en la técnica 2D, es la ópera prima del realizador francés, Ugo Bienvenu, conocido por su trabajo como ilustrador de historietas y animador de videos musicales y cortometrajes. Influenciado por los cómics de ciencia ficción, se trata de una producción dirigida al público infantil y familiar.

En un futuro lejano e idílico, la humanidad domina el poder de viajar en el tiempo gracias a trajes coloridos que dejan estelas de luz arcoíris en el cielo. Aunque es demasiado joven para aventurarse en estos viajes, el impaciente Arco se escapa sólo, para descubrir que ha quedado varado en el año 2075, en un mundo más peligroso que el suyo. Por suerte, Iris, una niña de diez años, ve al misterioso chico caer del cielo y, con la ayuda de su robot cuidador, emprenden una odisea entrañable para devolver a Arco a casa.

Con colores llamativos, una singular construcción del mundo y un tierno núcleo de amistad, Arco abraza la magia atemporal de la narración visual e invita a todos a soñar con un futuro más luminoso.

MUBI/Cineplex/Cortesía

Aquí ‘Send Help’ lidera la taquilla con 28 millones de dólares de recaudación en todo el mundo

Tan clara como el cristal, la cinta ilustra este futuro cercano, en el que el joven Arco es acogido por la pequeña Iris, un producto de su tiempo, criada por su niñera robot. Ella vive en un mundo de ilusiones, en el que ve a sus padres ausentes a través de hologramas y donde la naturaleza es azotada por desastres. Es a través de la mirada de Arco, que proviene de un mundo más sencillo, que sale a la luz lo absurdo del mundo hacia el que nos dirigimos, el mundo de Iris.

“Arco es una metáfora de lo mejor que podría pasar”, declaró Ugo Bienvenu, director de la película.

Además El emotivo mensaje con el que Macaulay Culkin se despidió de Catherine O’Hara: “Mamá, te quiero”