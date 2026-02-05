‘Rosebush Pruning’, la más reciente película de Karim Aїnouz (Motel Destino, Firebrand, Invisible Life), ha sido seleccionada en competencia por el Oso de Oro en la edición 76 del Festival Internacional de Cine de Berlín, luego de ser anunciada oficialmente dentro de la competencia oficial.

La colaboración de Aїnouz con MUBI, The Match Factory, Kavac Film, The Apartment (una compañía de Fremantle), SUR FILM, Crybaby y Gold Rush Pictures, es protagonizada por Callum Turner, Riley Keough, Jamie Bell, Lukas Gage, Elena Anaya con Tracy Letts, Elle Fanning y Pamela Anderson.

Los productores son Viola Fügen y Michael Weber de The Match Factory, quien se encarga de la venta a nivel mundial de la película.

Los derechos de adaptación fueron adquiridos a Kavac Film, y Simone Gattoni, de Kavac Film, también es productor. Annamaria Morelli es la productora de The Apartment (una empresa de Fremantle) y Vladimir Zemtsov es productor de Gold Rush Pictures. Andreas Wentz y Juan Cano “Nono” de SUR FILM son los coproductores españoles y Rachel Dargavel de Crybaby es la coproductora en el Reino Unido.

“En una lujosa ciudad bajo el sol catalán, los hermanos estadounidenses Jack, Ed, Anna y Robert se regodean en el aislamiento y la fortuna heredada, rehuyendo las exigencias de su padre ciego y buscando el amor y la validación unos en otros y en entre sus últimas prendas de diseñador. Cuando Jack, el hermano mayor y pilar de la familia, anuncia que se va a mudar con su novia, Martha, los lazos sanguíneos se rompen y Ed comienza a descubrir la verdad que rodea la muerte de su madre. Las mentiras generacionales comienzan a desvelarse y el tejido de esta familia se desintegra lentamente”, se lee en la sinopsis.

Del galardonado director Karim Aïnouz, ‘Rosebush Pruning’ es una escandalosa sátira contemporánea sobre el absurdo de la familia patriarcal tradicional, protagonizada por Callum Turner, Riley Keough, Jamie Bell, Lukas Gage, Elena Anaya, Tracy Letts, Elle Fanning y Pamela Anderson.

MUBI financió la producción a lado de The Apartment (una empresa de Fremantle), Gold Rush Pictures bajo la producción ejecutiva de Lota Dascioraite, Mitch Oliver y Catherine Boily (Metafilms); Kateryna Merkt, Matthew E Chausse y Pietro Caracciolo de SCoT(T); Lorenza Veronica de In Bloom; Alessandro del Vigna, Guilherme Cezar Coelho y Fernando Loureiro de Inflamável; Gabriel Amaral y Morwin Schmookler.

La película también recibió el apoyo del Incentivo Fiscal Español, la Oficina Federal de Cine de Alemania, Film- und Medienstiftung NRW, Medienboard y el Global Screen Fund del Reino Unido, financiado por el Departamento de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte del Gobierno del Reino Unido y gestionado por el BFI.

‘Rosebush Pruning’ fue escrita por Efthimis Filippou. Otros creativos que participaron en la película fueron la diseñadora de peluquería y maquillaje Barbara Kreuzer, la diseñadora de vestuario nominada al Oscar® Bina Daigeler, el diseñador de producción Rodrigo Martirena y los editores Heike Parplies, David Jancso, Ilka Janka Nagy. Tras múltiples colaboraciones con Aïnouz, la directora de fotografía fue Hélène Louvart.