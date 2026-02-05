Apagar el celular durante la noche puede convertirse en una medida clave para proteger la privacidad digital. Especialistas en ciberseguridad y organismos internacionales han alertado que los teléfonos móviles continúan enviando información y manteniendo conexiones activas incluso cuando están bloqueados, lo que incrementa la exposición a amenazas informáticas mientras el usuario duerme.

Aunque la pantalla esté apagada, los teléfonos inteligentes siguen operando en segundo plano. Durante la noche, mantienen conexiones a redes móviles, WiFi y Bluetooth, sincronizan información con servicios en la nube y ejecutan procesos internos del sistema.

En ese periodo, el dispositivo puede transmitir datos técnicos, identificadores del equipo, registros de uso y métricas de funcionamiento. Además, algunas aplicaciones continúan recopilando información para perfilar hábitos de consumo y comportamiento del usuario.

Incluso sin activar el GPS, los teléfonos pueden compartir datos de ubicación indirecta a partir de redes inalámbricas y señales de telecomunicaciones.

Por qué la noche es un momento crítico para la seguridad digital

La madrugada se ha convertido en un escenario propicio para ataques informáticos. El celular permanece encendido, conectado y sin supervisión, lo que facilita la instalación de software malicioso, el espionaje digital y el acceso no autorizado a datos sensibles.

Estudios de tráfico digital han evidenciado que durante las horas de descanso los dispositivos envían información que permite inferir rutinas, horarios de sueño y patrones de uso, lo que representa un riesgo adicional para la privacidad.

Apagar el celular por las noches puede proteger sus datos

Apagar el celular corta las conexiones activas y detiene los procesos que operan en segundo plano. Esta acción elimina el entorno donde pueden persistir amenazas temporales y dificulta la continuidad de ataques digitales.

Organismos de seguridad recomiendan apagar el teléfono de manera periódica o reiniciarlo con frecuencia como una medida preventiva para reducir la exposición a riesgos tecnológicos.

No obstante, esta práctica no elimina por completo las amenazas si el dispositivo ya contiene software malicioso instalado o si enfrenta ataques avanzados con tecnologías sofisticadas.

Medidas complementarias para proteger los datos

Además de apagar el celular, los expertos recomiendan combinar esta práctica con otras estrategias de seguridad digital, como mantener el sistema operativo actualizado, revisar permisos de las aplicaciones y limitar las conexiones inalámbricas durante la noche.

Activar el modo avión o desconectar redes también contribuye a disminuir la transmisión de información personal y mejorar la privacidad digital.