Disney+ presentó el tráiler y las primeras imágenes de ‘Dear Killer Nannies: Criado por sicarios’, una serie que abordará la vida de Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo Escobar Gaviria, desde su niñez y adolescencia. La producción, liderada por Sebastián Ortega y desarrollada junto a Telemundo Studios, Underground Producciones y TIS Studios, se estrenará en los próximos meses en Latinoamérica.

Le puede interesar: Fanny Lu presta su voz a una “mamá latina” en ‘GOAT’, la nueva animación de Sony

La serie propone un enfoque narrativo centrado en la experiencia íntima de los herederos del narcotraficante colombiano, con énfasis en las consecuencias emocionales y familiares de crecer en medio de la violencia y el poder del cartel de Medellín.

A diferencia de otras producciones del género, ‘Dear Killer Nannies’ se basa en relatos del propio Juan Pablo Escobar y en testimonios del entorno cercano de su familia.

Reparto y equipo creativo de la serie

El elenco incluye a John Leguizamo en el papel de Pablo Escobar Gaviria, junto a Janer Villareal, Miguel Tamayo, Miguel Ángel García, Laura Rodríguez, Juanita Molina, Julián Zuluaga, Rafael Zea, Danharry Colorado, Julián Bustamante, Julián Díaz y Melanie Dell’ Olmo.

Vea aquí: “Eres la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida”: Pareja de Manuela Gómez reveló cómo planeó pedirle matrimonio

La producción también contará con participaciones especiales de Andrés Delgado y Carmen Electra.

Sebastián Ortega ejerce como showrunner del proyecto, que busca renovar el tratamiento audiovisual de la historia del narcotráfico en Colombia.

Lea también: Los actores Lady Noriega y Juan Carlos Arango ingresarán a La casa de los famosos Colombia 2026

La serie será distribuida por Disney+ en Latinoamérica y por Hulu en Estados Unidos. Además, recibió el incentivo CINA, un beneficio tributario equivalente al 35 % del gasto en servicios audiovisuales realizados en Colombia, según información oficial del Certificado de Inversión Audiovisual.

El impacto cultural de la figura de Escobar

Pablo Escobar Gaviria fue uno de los principales líderes del cartel de Medellín durante las décadas de 1980 y 1990. Su influencia marcó la expansión del narcotráfico, la violencia y la corrupción en Colombia hasta su muerte en 1993.

Le sugerimos: Almuerzo de los Óscar celebra a ‘Sinners’, ama a Guillermo del Toro y ‘Sirat’ destaca

Su historia ha inspirado múltiples producciones audiovisuales, entre ellas ‘Narcos’, de Netflix, y ‘El Patrón del Mal’, que consolidaron el interés internacional por su figura y el fenómeno del narcotráfico en la cultura popular.

Fecha de estreno

Aunque Disney+ aún no ha confirmado la fecha oficial de estreno de ‘Dear Killer Nannies’, la plataforma anticipó que llegará próximamente, lo que sugiere un lanzamiento en los próximos meses.