La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia continúa sorprendiendo a sus televidentes con nuevos movimientos “estratégicos”.

Britney Spears vende los derechos de su extenso catálogo musical

¿Cuánto ganaron los bailarines disfrazados de árboles en el show de Bad Bunny?

El ingreso de Karola a ‘La casa de los famosos’ desató tensión y primer enfrentamiento con Valentino

En la tarde del pasado martes 10 de febrero, el Canal RCN confirmó el ingreso de dos reconocidas figuras del entretenimiento nacional.

La decisión se produce tras la salida de Sara Uribe y Marilyn Patiño, y luego del ingreso temporal de Karola, quien permanecerá en la casa solo por una semana.

A través de sus redes sociales, el canal anunció la llegada de Lady Noriega, destacando su talento y trayectoria en la actuación y la música. La producción espera que su presencia genere nuevas dinámicas dentro del reality, especialmente en un momento en el que la convivencia se encuentra fragmentada.

La artista, oriunda de Montería, ha participado en reconocidas producciones como Pasión de Gavilanes y La saga, negocio de familia, lo que la convierte en una de las incorporaciones más llamativas de la temporada.

Además, RCN confirmó el ingreso del actor Juan Carlos Arango, quien también buscará abrirse paso en la competencia y fortalecer su posición de cara a la final.

Lady Noriega no es ajena a este tipo de formatos, pues anteriormente participó en MasterChef Celebrity Colombia, donde fue reconocida por su actitud serena y compromiso en la competencia.

Su llegada despierta gran interés entre los seguidores del programa, quienes quieren conocer cómo se adaptará a un entorno sin redes sociales, bajo vigilancia permanente y rodeada de participantes con estrategias ya definidas.