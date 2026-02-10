La dinámica de ‘La casa de los famosos Colombia 3’ dio un giro inesperado en su quinta semana con el ingreso de Karol Alcendra, conocida como ‘Karola’, quien es influencer y creadora de contenido, cuya llegada se produjo durante la gala de este lunes 9 de febrero bajo la ya conocida dinámica del ‘congelado’.

La producción decidió sumar una nueva habitante luego de una eliminación doble que redujo notablemente la presencia femenina en la competencia, tras la salida de Johanna Fadul y las recientes eliminaciones de Marilyn Patiño y Sara Uribe.

Siguiendo la orden del Jefe, los participantes quedaron completamente inmóviles mientras Karola cruzaba la puerta principal. Vestida completamente de negro y con una llamativa peluca fucsia, su aparición rompió el ambiente de calma y dejó ver desde el primer momento que no llegaba en son de paz.

Al entrar, lanzó sin rodeos: “Se metió Karola, quiero verle la cara a un par de muchachos por aquí. Desde República Dominicana he llegado, voy a limpiar un poquito por aquí que hay mucho mueble”. Sus palabras fueron entendidas como un mensaje directo para varios de los concursantes.

Asimismo, Karola fingió retirarse de la casa como parte de la dinámica, pero una vez finalizó el ‘congelado’, el ambiente se tensó rápidamente. Valentino Lázaro no tardó en confrontarla, sacando a relucir diferencias del pasado relacionadas con su participación conjunta en el programa ‘Dímelo King’, donde ambos fueron panelistas.

Valentino la calificó como “vende patria”, señalando que Karola habría hablado mal de antiguos compañeros tras trasladarse a República Dominicana. Incluso aseguró que esa actitud habría sido la causa de su salida del programa. “Por eso te sacaron del programa”, expresó el creador de contenido.

La respuesta de Karola no se hizo esperar y elevó el tono del cruce: “¿A quién sacaron? A ti te metieron porque yo renuncié, y yo sé que te encanta que esté acá, porque sabes que soy la mejor y de vende patria, yo puedo vender la cuca si me da la gana, pero estoy aquí adentro”. El intercambio continuó con mayor intensidad frente a la mirada atenta del resto de los habitantes.

En medio de la discusión, Karola lanzó una advertencia directa a su rival: “No vas a durar nada en la competencia, te quedan 6 días”. Valentino respondió reiterando el calificativo de “vende patria” y cuestionó su lealtad, haciendo alusión a conflictos previos fuera del reality.

Por otro lado, las reacciones dentro de la casa fueron variadas. Mientras algunos participantes la recibieron con cordialidad, otros optaron por mantener distancia y hubo quienes evidenciaron incomodidad. Karola también se dirigió a Beba de la Cruz con una frase que dejó clara su postura: “Solo habrá una costeña en el reality y seré yo”.

La nueva participante no ocultó que llega con cuentas pendientes. Señaló directamente a Valentino, Beba y Mariana Zapata como sus principales rivales y fue contundente al explicar sus intenciones. “No soy amiga de ninguno; no vengo a hacer amigos, mis planes son desestabilizar la casa y activar la cantidad de muebles que hay allí”. Sus declaraciones aumentaron la expectativa del público y encendieron la conversación en redes sociales.

Tras el enfrentamiento inicial, Karola se acercó a una de las cámaras para aclarar las críticas recibidas, asegurando que siente respeto y aprecio por todos los países en los que ha trabajado.

“Mi nombre es Karol Alcendra, la que controla... Me tuvieron que decir que yo vendí la patria y la tengo aquí en la mano, mira la República Dominicana que llevo en el alma y si quieren decir que yo vendí la patria, que lo digan, pero eso no es así. Yo amo a Colombia a Venezuela, Panamá, Puerto Rico, a todo mi público”.

Por otro lado, en redes sociales, su ingreso provocó una avalancha de comentarios. Algunos internautas celebraron su llegada y aprovecharon para lanzar críticas contra Valentino Lázaro. “valentino pa afuera el domingo”, Team Karola, porque lo dejaron seco", “Beba y Mariana ya llevan una hora hablando de Karola”, ”por culpa de Emiro y Karola toca apoyar a Valentino para que no salga", entre otros comentarios.

Dentro de la casa, una de las primeras críticas surgió por parte de Beba de la Cruz y Mariana Zapata, quienes no solo cuestionaron la llegada de Karola, sino también su apariencia. “Cogieron todas esas vainas raras, la metieron en una persona y metieron a la corroncha esta, vamos a ver cómo tiene el pelo”, dijo Beba al referirse a la peluca rosada. “Ese no es el pelo de ella”, comentó Mariana, a lo que Beba respondió: “Obvio que no, ¿quién carajo tiene el pelo así?“.