El reality "El Desafío", de Caracol Televisión, avanzó oficialmente a su fase decisiva con las parejas semifinalistas.

Durante el más reciente “Desafío a Muerte”, los equipos conformados por Rata y Valentina, Gio y Valkyria, Tina y Kevyn, y Zambrano y Miryan se enfrentaron en una prueba determinante para asegurar su permanencia en el programa.

La competencia exigió resistencia física, concentración y trabajo en equipo. Una de las parejas que logró destacarse fue la integrada por Zambrano y Miryan, quienes se consolidaron como segundos ganadores de la jornada.

Pero, las duplas de Valkyria y Gio, así como Rata y Valentina, fueron enviadas a Playa Baja, perdiendo beneficios importantes, entre ellos la posibilidad de reencontrarse con sus familiares.

Asimismo, Rosa y Gero se posicionaron como los primeros en obtener todos los privilegios del ciclo, asegurando mejores condiciones dentro de la competencia.

Caracol Televisión Desafío en semifinales

El premio principal consistía en que dos parejas pudieran compartir un día con sus seres queridos en Tobia, Cundinamarca. Quienes no cumplieran el reto perderían la oportunidad de tener contacto directo con ellos.

Por eso, Rosa y Gero; y Zambrano y Miryan, tuvieron la oportunidad de abrazar a sus familiares.