Bad Bunny se consolidó como una de las grandes figuras del entretenimiento global tras encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 60, celebrado en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, el pasado domingo 9 de febrero.

Jugador de los Patriots sorprendió en el Super Bowl al aparecer esposado, descalzo y disfrazado de Hannibal Lecter

Young Miko, ‘Do Not Disturb’ y Pokémon: la nueva era de la artista puertorriqueña

Yainer Ariza, el bailarín cartagenero que participó en el Super Bowl LX junto a Bad Bunny

El artista puertorriqueño ofreció una presentación que fue seguida por millones de espectadores en todo el mundo, convirtiéndose en el primer cantante en español en liderar este escenario.

El show exigió meses de preparación, coordinación técnica y una puesta en escena de alto nivel, y dio sus frutos pues las redes sociales no dejan de hablar de su presentación.

GABRIELA ESTUVO PRESENTE



Gabriela berlingeri estuvo en el super bowl, posiblemente acompañando a bad bunny. pic.twitter.com/2iGl6HXHTm — tony (@canywatt) February 9, 2026

Pero otro tema que llamó mucho la atención durante el acto es su posible acercamiento entre Bad Bunny y Gabriela Berlingeri, con quien mantuvo una relación durante varios años.

Aunque no existe confirmación oficial, la presencia de Gabriela en eventos importantes, como los Premios Grammy, y algunas publicaciones en redes sociales han sido interpretadas como señales de cercanía.

Gabriela estuvo presente en el medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny ❤️ pic.twitter.com/WzhyShpAVo — BAD BUNNY DAILY UPDATES (@keiveiec) February 9, 2026

Previo al Super Bowl, Berlingeri compartió una imagen que llamó la atención por su relación con el entorno de la NFL. La mujer puso una foto con una gorra y luego una donde está detrás del escenario.

bu ablamız gabriela berlingeri kariyerinin başından beri bu kizla birlikte bir ara ayrıldılar geri barıştılar falan bu kiz icin 5 tane album yaptı hdhdjdjjd son zamanlarda evlendikleri konusuluyor doğruysa şaşırmam pic.twitter.com/4S2Bv7M25X — hatice. (@rosaliavibe) February 3, 2026

Igualmente, Bad Bunny ha optado por mantener silencio sobre su situación sentimental. Gabriela tampoco ha declarado nada al respecto.