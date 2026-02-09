Young Miko atraviesa uno de los momentos más decisivos de su carrera: el lanzamiento de ‘Do Not Disturb’, su nuevo álbum de estudio, coincide con su participación en la campaña internacional por los 30 años de Pokémon, un cruce entre música urbana, cultura pop y estética geek que redefine su identidad artística y amplía su impacto global.

Le puede interesar: Jugador de los Patriots sorprendió en el Super Bowl al aparecer esposado, descalzo y disfrazado de Hannibal Lecter

En pocos años, Young Miko pasó de ser una promesa del género urbano a convertirse en una de las artistas más influyentes de la nueva generación. Su crecimiento ha sido sostenido por colaboraciones con figuras como Bad Bunny, Feid y Trueno, una fuerte presencia en plataformas digitales y una estética visual que la distingue dentro del panorama musical latino.

En 2024, su consolidación mediática se reflejó en la portada de ‘Billboard’. Desde entonces, su carrera ha estado marcada por una evolución constante, tanto sonora como conceptual.

Vea aquí: ‘El Caballero de los Siete Reinos’ lidera las listas de HBO Max en 78 países

El lanzamiento de ‘Do Not Disturb’ representa un punto de quiebre en esa trayectoria: un proyecto que explora nuevas atmósferas, narrativas introspectivas y una estética visual más oscura, alejándose de la identidad cromática que caracterizó etapas anteriores de su carrera.

‘Do Not Disturb’: el álbum que marca una nueva era para Young Miko

‘Do Not Disturb’ no es solo un nuevo álbum, sino una declaración artística. El proyecto combina sonidos del pop y el urbano con una narrativa conceptual que juega con la dualidad entre luz y oscuridad.

Lea también: ¿Quién es el niño al que Bad Bunny le entregó el Grammy durante su concierto en el Superbowl?

El lanzamiento estuvo acompañado de una estrategia visual basada en el blanco y negro, reforzando el concepto estético del disco. Además, el álbum llegó en medio de una etapa de alta exposición mediática, coronada por dos conciertos con entradas agotadas en el Coliseo de Puerto Rico, uno de los escenarios más emblemáticos del Caribe.

Según contó Young Miko en entrevista con ‘Billboard Argentina’, el proyecto nació de un proceso personal y creativo: “Intenté buscar el balance entre la oscuridad y la luz”, explicó la artista.

¿Qué tiene que ver Young Miko con el 30.° aniversario de Pokémon?

Uno de los detalles más llamativos de esta nueva etapa de la artista es su participación en la campaña global por el 30.º aniversario de ‘Pokémon’. La artista fue seleccionada como una de las representantes hispanohablantes de la iniciativa, que reunió a figuras internacionales en un spot especial difundido durante el Super Bowl.

En la campaña, Miko fue asociada con Gengar, uno de los personajes más icónicos de la franquicia. La elección no fue casual: el personaje simboliza la estética oscura y juguetona que también atraviesa el universo visual de ‘Do Not Disturb’.

Le sugerimos: Green Day enciende el Levi’s Stadium con un fuerte mensaje contra ICE en el Super Bowl

En diálogo con ‘Billboard’, la cantante explicó su vínculo con este personaje: “Gengar es mi favorito por lejos”, afirmó.

La relación de Young Miko con el anime y la cultura geek ha sido una constante en su carrera. Estos referentes han influido en su estética visual, su narrativa musical y su conexión con audiencias jóvenes.

En otras noticias: Doble eliminación en ‘La casa de los famosos Colombia 3′ sacude el reality

La artista ha reconocido que su vínculo con este universo comenzó desde la infancia, cuando descubrió Pokémon a través de su familia. Ese componente nostálgico se ha convertido en una parte central de su identidad pública, diferenciándola dentro del género urbano.