Además del protagonismo de Bad Bunny también brilló el talento latino en su escenario. Entre los bailarines que formaron parte del espectáculo estuvo Yainer Ariza Medrano, un joven bailarín cartagenero que integró el elenco oficial del medio tiempo.

Con apenas 25 años, Yainer logró llegar a uno de los espacios más exigentes del entretenimiento mundial, luego de construir una carrera basada en constancia, formación y adaptación.

Instagram yai_ariza Yainer Ariza, el joven bailarín que estuvo en el show del medio de tiempo en el Super Bowl con Bad Bunny

Desde temprana edad, Yainer mostró interés por el movimiento y la expresión corporal. A los ocho años comenzó a formarse en escuelas y colectivos culturales de Cartagena, donde participó en muestras artísticas, festivales comunitarios y eventos juveniles.

Durante su proceso de crecimiento artístico, se vinculó a compañías de danza urbana y contemporánea, lo que le permitió ampliar su experiencia escénica y perfeccionar su técnica.

Como ocurre con muchos artistas latinoamericanos, el siguiente paso fue buscar oportunidades fuera del país. Establecerse en Estados Unidos implicó enfrentarse a un sistema competitivo, marcado por audiciones frecuentes y procesos de selección exigentes.

Durante años, Yainer combinó entrenamientos intensivos con castings semanales, acumulando experiencia en producciones televisivas, giras y espectáculos en vivo.

Ahora, llegó en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Yainer fue seleccionado para integrar este equipo tras superar rigurosos filtros artísticos y técnicos.

Bajo el liderazgo musical de Bad Bunny, el show reunió a decenas de bailarines encargados de ejecutar coreografías sincronizadas.

El joven en sus redes sociales muestra cómo es su vida y sus retos profesionales que lo han llevado tan lejos.

En su cuenta de Instagram escribió: “Colombia y el barrio Paraguay presentes”.