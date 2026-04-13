Julio, exparticipante del Desafío del Siglo XXI, recientemente compartió uno de los momentos más especiales de su historia personal como lo fue conocer el mar.

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La experiencia fue revelada a través de sus redes sociales, donde publicó imágenes y videos del viaje.

La reacción no tardó en generar comentarios positivos de seguidores que han seguido su proceso desde el reality.

Instagram juliocorttes Julio del Desafío conoció el mar por primera vez

En uno de los videos, grabado por su compañero Leo, también exintegrante del programa, Julio respondió que se sentía muy contento. Leo, por su parte, aseguró que lo acompañaría próximamente a vivir ese momento completo.

El viaje no lo realizó solo. Según lo compartido en redes, estuvo acompañado por otros exconcursantes como Rosa y Miryan, con quienes disfrutó del paisaje, compartió con seguidores y vivió una jornada llena de nuevas experiencias.

En varias ocasiones Julio habló de su origen humilde y de las limitaciones económicas que marcaron su infancia, incluyendo la falta de acceso a servicios básicos en su hogar.

Dentro del programa, su historia generó empatía entre sus compañeros y la audiencia. Hasta ahora pudo cumplir su sueño.