Tras una votación, los televidentes determinaron la salida inmediata de Eidevin López, de La casa de los famosos, quien abandonó la competencia con un contundente 74,42 % de votos en contra.

¿Quiénes son Edoardo Mapelli Mozzi y Beatriz de York y por qué su historia está rodeada de polémicas?

El pasado jueves 9 de abril se conocieron los resultados en vivo cuando la presentadora Carla Giraldo anunció que López debía salir de manera inmediata, mientras que Alejandro Estrada continuaría en el programa.

La expulsión fue consecuencia de un fuerte episodio ocurrido días antes dentro de la casa. Durante una dinámica del reality, la discusión entre ambos participantes escaló hasta un contacto físico.

Por eso “El jefe”, tomó la decisión que el público decidiría la estancia de los dos en la competencia.

Cuando se conoció que Eidevin era el expulsado, las reacciones no se hicieron esperar. Entre lágrimas, el costeño se despidió de sus compañeros con un mensaje de agradecimiento, reconociendo que ya intuía su salida.

Asimismo, uno de los momentos más tensos se vivió con la reacción de Karola, quien expresó su inconformidad de manera directa contra Alejandro Estrada.

Visiblemente molesta, lo confrontó con palabras fuertes y lanzó objetos al suelo, lo que llevó a un llamado de atención por parte de la producción.