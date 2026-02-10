Ante la difícil situación que atraviesan varias familias en el departamento de Córdoba a causa de la emergencia invernal ocasionada por los dos frentes fríos del hemisferio norte que azotaron a la región, distintas voces del país se han unido para realizar acciones solidarias.

Silvestre Dangond y su fundación Silvestristas de Corazón Grande, se lanzaron con toda en una gran campaña de ayuda para apoyar a más de 200 familias daminificadas.

Nane Guardiola, uno de los líderes de la fundación, describió las acciones de la campaña, de la siguiente manera: “Se beneficiaron más de 200 familias con entrega de mercados, se entregaron 100 kits de aseo, 50 kits de bebé. Se entregaron 50 hamacas con sus cañamos, toldos, plásticos para cambuche, 500 panes, 100 pacas de agua, 20 colchonetas. Comida para animales”.

Después del fin de semana de carnaval, la fundación, con el apoyo del artista, regresará a la zona para seguir apoyando a la comunidad.

Los cantantes colombianos Luis Alfonso y Manuel Turizo recolectaron este domingo 260 millones de pesos (unos 70.000 dólares) para ayudar a los afectados por las lluvias en el departamento caribeño de Córdoba, que han dejado unas 43.000 familias damnificadas.

Por su parte la influencer barranquillera Andrea Valdiri ha dicho que este año no participará en desfiles carnavaleros y que viajará a la región afectada para entregar todo tipo de ayudas.

El maestro Juan Piña ofreció su orquesta para participar si se organiza un concierto solidario por los damnificados de Córdoba. El artista vallenato Elder Dayán Díaz se sumó al llamado, motivando a donar y a brindar apoyo a las familias que hoy permanecen albergadas.

Se hace necesario activar toda la solidaridad caribe. Hoy salen las primeras 10 toneladas de ayudas desde Barranquilla con la iniciativa de RAP Caribe.