La actriz y cantante Lady Noriega fue eliminada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ durante la octava semana del reality, tras obtener el 1,71 % de los votos del público. La salida se conoció durante la gala conducida por Carla Giraldo y Marcelo Cezán, emitida por el Canal RCN, en el marco de una semana marcada por la modalidad de doble eliminación.

Durante la gala, los presentadores revelaron cómo quedó distribuida la votación entre los nominados de la semana en ‘La Casa de los Famosos Colombia’. Los porcentajes mostraron una amplia diferencia entre los participantes que continúan en competencia y la eliminada.

El resultado fue el siguiente:

Alexa Torrex – 37,09 %

JuanDa Caribe – 25,55 %

Alejandro Estrada – 14,32 %

Yuli Ruiz – 11,36 %

Valentino Lázaro – 5,14 %

Campanita – 4,82 %

Lady Noriega – 1,71 %

Con el menor porcentaje de apoyo del público, Lady Noriega abandonó la casa y se convirtió en la más reciente eliminada del reality.

¿A quién nominó Lady Noriega tras su salida de ‘La Casa de los Famosos’?

Como parte de la dinámica del programa, la participante eliminada tuvo la oportunidad de realizar una nominación directa antes de abandonar la competencia.

En ese momento, Lady Noriega decidió enviar a la placa de nominación a Alexa Torrex, quien quedó nuevamente en riesgo de abandonar ‘La Casa de los Famosos Colombia’ en la siguiente gala de eliminación.

La salida de la artista ocurrió en una semana marcada por discusiones, rivalidades y estrategias entre los concursantes. En medio de ese ambiente, los nominados participaron en el tradicional brunch del programa, un espacio en el que suelen expresar inconformidades y confrontar posturas antes de que se defina la votación del público.

Durante ese encuentro, Lady Noriega manifestó varios de sus puntos de vista sobre la convivencia dentro de la casa, en un ambiente de alta tensión entre algunos participantes.

Así continuará la dinámica de ‘La Casa de los Famosos’ luego de la salida de Lady Noriega

La competencia en La Casa de los Famosos Colombia continúa con la dinámica especial de semana sin salvación y con doble eliminación. De acuerdo con la programación del reality del Canal RCN, la estructura de actividades sigue el siguiente calendario:

Jueves: prueba de líder

prueba de líder Viernes: beneficio, castigo y nominación

beneficio, castigo y nominación Sábado: fiesta

fiesta Domingo: gala de eliminación

Los seguidores del programa también pueden interactuar en tiempo real con las galas a través del espacio digital Qué Hay Pa’ Dañar en La Casa de los Famosos, que se transmite todos los días a las 7:00 p. m. por la aplicación y el canal de YouTube del medio.

El reality se emite de lunes a viernes entre las 8:00 p. m. y las 9:30 p. m., y los fines de semana desde las 8:00 p. m. hasta las 10:00 p. m., tanto por televisión como en la aplicación oficial del canal.