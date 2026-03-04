La muerte de Yeison Jiménez en el mes de enero fue un duro golpe para la escena musical en Colombia. El hecho causó conmoción entre sus seguidores y colegas, y por supuesto en su círculo más cercano.

Leer también: Esta fue la participante que impactó en ‘A otro Nivel’ en el capítulo 10

Su esposa, Sonia Restrepo, decidió no mostrarse ni publicar nada en redes sociales por unos meses. En los últimos días reapareció con una publicación con motivo del cumpleaños número 8 de su hija Thaliana, en medio del difícil momento que atraviesa la familia.

La publicación generó muchos comentarios, pues usuarios notaron un cambio de look, específicamente un corte de cabello. Ahora lo lleva más corto, a la altura de los hombros.

Ese corte generó decenas de comentarios positivos, asegurando que se toma como una renovación personal tras lo ocurrido con su esposo. Muchos dejaron emojis de aplausos y otros elogios.

La publicación fue realizada el pasado 3 de marzo y Lina Jiménez, hermana del cantante de música popular, compartió la foto.

En la postal también aparecen Santiago y Camila Jiménez, hijos de Yeison, y la madre del cantante.

Importante: La reina del flow 3: estreno de los capítulos finales en Netflix

“Súper linda.. cambiando ciclos y energías”; “Dios le dará fuerzas para seguir adelante, la vida sigue”, y “Hermosa” fueron algunos de los comentarios en varias cuentas de Instagram que compartieron la fotografía.