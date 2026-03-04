La novela La reina del flow volvió a estar en tendencia este año con el estreno de su tercera temporada.

La historia de Yeimy Montoya y Charly Flow regresó con nuevos conflictos, música urbana y giros que han mantenido a la audiencia bastante emocionada.

Desde su debut en enero, la serie ha avanzado por fases, generando expectativa cada vez que se habilitan más episodios en streaming.

increíble que después de tantos años carolina sea la única que entienda cual es el eje central de la reina del flow, todo siempre ha girado en torno a yeimy y sin ella la historia pierde el sentido



— carolina | sin yeimy no hay flow (@lrdf_charleimy) March 4, 2026

La nueva temporada comenzó a emitirse el 13 de enero a través de Caracol Televisión, mientras que al día siguiente llegaron los primeros episodios a Netflix.

Inicialmente estuvieron disponibles 19 capítulos en la plataforma. Semanas más tarde se sumaron 21 más, alcanzando un total de 40 episodios habilitados hasta el momento. Sin embargo, los seguidores ya saben que la temporada completa consta de 64 capítulos.

Capítulo 36 #LaReinaDelFlow3 😮🔥 Yeimy sufre una descompensación en pleno concierto; mientras guarda silencio sobre su diagnóstico, Sky e Irma comienzan a notar que algo no está bien 💔🎤✨
— Caracol Televisión (@CaracolTV) March 4, 2026

¿Cuándo se estrenan los episodios restantes de La reina del flow?

Aunque Netflix no ha confirmado oficialmente la fecha de lanzamiento de los capítulos que faltan, si se mantiene la dinámica de estrenos escalonados en paralelo con la emisión televisiva, los nuevos episodios podrían habilitarse en los próximos días.

De cumplirse ese patrón, quedarían por estrenarse 23 capítulos adicionales para completar la tercera entrega.

pase lo que pase todas sabemos que el final de la reina del flow es este #lareinadelflow

— agus (@mernestar) March 4, 2026

Igualmente, en redes sociales hay una polémica por la poca participación de Carolina Ramírez como Yeimy Montoya.

Por ahora, los fans solo esperan la confirmación oficial para poder maratonear el tramo final de esta historia.