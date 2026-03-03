Netflix reorganiza su apuesta por el drama romántico de época tras el fenómeno de The Bridgerton.

Con la cuarta temporada ya consolidada entre millones de suscriptores, la plataforma prepara una nueva adaptación de ‘Orgullo y prejuicio’, considerada una de las novelas más influyentes de la literatura británica.

La obra de Jane Austen regresará con un reparto renovado y una mirada contemporánea.

Es oficial: Emma Corrin y Jack Lowden darán vida a nuevas versiones de Elizabeth Bennet y Mr. Darcy en la adaptación de ORGULLO Y PREJUICIO que nos traerá Netflix!



April 10, 2025

La historia ambientada en la Inglaterra rural de finales del siglo XVIII, gira en torno a la familia Bennet y, especialmente, a Elizabeth Bennet, una joven de carácter independiente que desafía las convenciones sociales de su tiempo mientras cruza caminos con el enigmático señor Darcy.

La producción estará encabezada por Emma Corrin como Elizabeth Bennet y Jack Lowden en el papel del señor Darcy. También participarán Olivia Colman como la señora Bennet y Rufus Sewell como el señor Bennet, junto a Freya Mavor, Jamie Demetriou, Rhea Norwood y Hopey Paris.

Es un gran desafío ya que versiones anteriores dejaron huella, como la serie de la BBC de 1995 con Colin Firth y Jennifer Ehle, y la película de 2005 protagonizada por Keira Knightley y Matthew Macfadyen.

El guion estará a cargo de Dolly Alderton, con el objetivo de actualizar el lenguaje audiovisual sin alterar los pilares narrativos del clásico. Entre los temas centrales destacan la presión social sobre el matrimonio femenino, las diferencias de clase y la reputación familiar, ejes que mantienen la vigencia de la novela más de dos siglos después de su publicación.

February 24, 2026

Aunque aún no hay fecha oficial de estreno, la producción está prevista dentro del calendario internacional de 2026.