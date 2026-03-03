La historia de amor entre Selena Gómez y Benny Blanco sigue dando de qué hablar, esta vez porque el productor confesó que duraba días sin bañarse.

Blanco conocido por trabajar con estrellas como Rihanna y Katy Perry, sorprendió al revelar que no se ducha todos los días y que, cuando lo hace, convierte ese momento en una especie de ritual emocional.

Según contó, suele sentarse en el suelo bajo el agua caliente para “llorar un poco” y reflexionar profundamente, asegurando que sale de allí sintiéndose “renacido”.

Obviamente las declaraciones generaron una ola de comentarios en redes sociales, especialmente por su particular visión de la higiene. Sin embargo, la reacción de Selena fue de total respaldo. Aunque inicialmente mostró sorpresa, dejó claro que acepta las rarezas de su pareja como parte de su personalidad “creativa”.

Para promocionar el podcast de Blanco, Friends Keep Secrets, la artista implementó una estrategia inesperada, pues agregó a sus más de 400 millones de seguidores a su lista de “mejores amigos” en Instagram.

De esta manera, millones de usuarios vieron el característico círculo verde en su perfil y accedieron a contenido exclusivo relacionado con el proyecto y pudieron ver más allá en la vida de estos famosos.