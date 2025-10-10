La nostalgia de los años 2000 volvió con “Los Hechiceros de Waverly Place”, una de las producciones más queridas de Disney Channel.

La continuación de la historia de los Russo, estrenada el 29 de octubre de 2024, ha reavivado la emoción de los fanáticos que crecieron viendo las aventuras mágicas de Alex, Justin y Max.

Cuidado alerta para spoiler. En esta nueva entrega, la trama gira principalmente en torno a Justin Russo, quien intenta equilibrar su vida familiar con su pasado como hechicero. Sin embargo, lo que más ha causado revuelo entre los seguidores es la participación intermitente de Selena Gómez, retomando su icónico papel como Alex Russo.

Durante los últimos días, la serie volvió a ocupar las tendencias en redes sociales tras la filtración de un fragmento de la segunda temporada, donde se sugiere un destino trágico para Alex.

En el video viral, la hechicera se enfrenta al villano Lord Morsus, quien intenta utilizar a la familia Russo para abrir un portal mágico.

X @fetishselangel Alex Russo, personaje que interpreta Selena Gómez

Según las imágenes compartidas, Alex se sacrifica para salvar a su hija Billie, revelando un secreto que nadie esperaba, pues la joven aprendiz, presentada como discípula suya, es en realidad su hija.

Alex había borrado la memoria de todos, incluido su hermano Justin, para proteger a Billie del villano. El enfrentamiento final muestra a Alex lanzándose al portal junto a Lord Morsus para evitar la destrucción del mundo, dejando atrás a su familia y despidiéndose con la frase: “Billie, te amo más que a nada. Nos volveremos a encontrar, te lo prometo.”

Por esto, los seguidores han inundado las redes sociales con mensajes tristes, pues Alex Russo es parte de su infacia.

Pero, Disney no ha confirmado la veracidad del fragmento ni el destino definitivo del personaje. El episodio completo se estrenará el próximo 17 de octubre en Disney+.