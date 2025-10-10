El ritmo del Caribe se apodera de Expodrinks 2025, que este año llega con una cuota musical de lujo.

Artistas como Ana del Castillo, Juan Cañas, Lil Silvio & El Vega y Hamilton encabezarán una programación que reunirá a más de 30 músicos y cantantes en escena, haciendo de esta feria una verdadera celebración para los sentidos.

Según informó la organización, estos son solo algunos de los nombres confirmados, “próximamente se dará a conocer la lista completa” de artistas que acompañarán el evento.

Asegura que será una cartelera que promete elevar el ambiente festivo y reafirmar a Expodrinks como “uno de los grandes encuentros” culturales en Barranquilla.

Del 13 al 16 de noviembre de 2025, el Centro de Eventos Puerta de Oro se convertirá en el punto de encuentro entre la música, la gastronomía y la cultura del buen beber.

Organizada por Corferias y Supertiendas Olímpica, Expodrinks propone cuatro días dedicados a vivir la experiencia del licor y el maridaje desde la educación, el disfrute responsable y la conexión con la identidad caribeña.

La feria donde el sabor se encuentra con la música

Los espectáculos musicales se consolidan como el complemento perfecto de la oferta comercial y académica de Expodrinks 2025.

En tarima estarán presentes reconocidos artistas con proyección nacional e internacional, fortaleciendo el posicionamiento de Barranquilla como referente en cultura, entretenimiento y turismo responsable.

Ana del Castillo, una de las voces femeninas más destacadas del vallenato contemporáneo, llega desde Valledupar con un show cargado de fuerza interpretativa y autenticidad.

Juan Cañas, cantautor vallenato, presentará un repertorio que resalta las raíces, el romance y el orgullo regional.

Lil Silvio & El Vega, el dúo cartagenero que fusiona reguetón, dancehall y ritmos tropicales, encenderán la feria con su energía y estilo caribeño.

Por su parte, Hamilton, conocido como El AfroRockstar, llevará al público una propuesta fresca que combina afrobeat, pop y sonidos del Caribe, conectando con las nuevas generaciones.

Una experiencia para todos los sentidos

Durante cuatro días, Expodrinks ofrecerá una completa agenda que combina aprendizaje, degustación y entretenimiento: catas guiadas con expertos en licores, talleres y demostraciones de mixología y maridaje, zonas temáticas de bebidas y propuestas gastronómicas exclusivas.

Cada noche contará con una programación artística que transformará la feria en una experiencia sensorial y colectiva.

Sobre el impacto de la feria en la ciudad, Sergio Rivera, gerente nacional de Mercadeo de Olímpica, destacó: “Expodrinks 2025 es una vitrina de experiencias donde las marcas pueden acercarse a sus públicos de manera directa, generando conexión, valor y recordación. Más que una feria, es un escenario para fortalecer el mercado y la relación con los consumidores. Además se consolida como un espacio clave para el turismo y el entretenimiento en Barranquilla.”

Los boletos se pueden adquirir a través de la página web oficial de Expodrinks.