El reconocido actor Carlos Barbosa Romero falleció este viernes 10 de octubre a los 81 años, según confirmó su esposa, la actriz Miriam Bohórquez. El intérprete, recordado por su papel del entrañable Tío Abdul en El clon, fue una de las figuras más queridas del teatro y la televisión colombiana.

Le puede interesar: ¿Cuándo se publican los resultados de las pruebas Saber 11, del Icfes?

La noticia de su fallecimiento generó numerosas muestras de pesar en el mundo del entretenimiento, donde Barbosa era admirado por su versatilidad y compromiso con el arte escénico.

¿De qué murió el actor Carlos Barbosa?

De acuerdo con su esposa, el actor padecía mieloma múltiple, un tipo de cáncer que se origina en las células plasmáticas de la médula ósea. Aunque enfrentó la enfermedad con fortaleza, en los últimos meses su salud se había deteriorado considerablemente. Esta dolencia, poco común, suele afectar a personas mayores y puede provocar complicaciones óseas, renales y sanguíneas.

¿Quién era Carlos Barbosa Romero?

Aunque se graduó como arquitecto de la Universidad del Valle, Carlos Barbosa decidió seguir su verdadera vocación: la actuación. Desde joven se vinculó a grupos teatrales y, con el tiempo, se convirtió en uno de los intérpretes más respetados del país.

Su carrera abarcó más de cinco décadas en teatro, cine y televisión, dejando huella en producciones emblemáticas de Caracol Televisión como El Divino, Vuelo secreto, La Saga, negocio de familia, Bermúdez y El Clon.

Vea aquí: “Cuidar la salud mental implica saber gestionar el malestar”

En cada uno de estos proyectos demostró su capacidad para interpretar personajes complejos con naturalidad, consolidándose como uno de los actores más completos de su generación.

Además de su trabajo frente a las cámaras, Barbosa fue un apasionado docente. Durante años se dedicó a formar a nuevas generaciones de actores, compartiendo su experiencia y visión del oficio con quienes hoy reconocen su influencia en la escena nacional.

Lea también: Esto se sabe de la recuperación del cantante Zion tras fuerte accidente

Su esposa, Miriam Bohórquez, también actriz y compañera de vida, lo acompañó en ese camino artístico y personal. La pareja fue reconocida por su compromiso con el teatro colombiano y su apoyo a los procesos formativos de artistas jóvenes.

Carlos Barbosa no solo será recordado por sus papeles en televisión, sino también por su aportación al teatro colombiano, un espacio donde inició su carrera y al que regresaba con frecuencia. Su pasión por los escenarios, su disciplina y su calidez humana lo convirtieron en un referente para colegas y estudiantes.