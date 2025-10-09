El cantante puertorriqueño Félix Ortiz, más conocido en el mundo artístico como Zion, permanece hospitalizado desde el pasado martes en una clínica de Puerto Rico, luego de sufrir un accidente de tránsito, presuntamente mientras conducía un vehículo todoterreno.

Aún no se conocen detalles sobre lo sucedido con el veterano reguetonero, sin embargo, Baby Records, disquera de Zion, y Nu Form Management, su empresa de representación, anunciaron públicamente que el artista se vio involucrado en un siniestro, por lo que tuvo que ser hospitalizado de emergencia.

“Por medio de este comunicado oficial queremos informar que el artista Zion estuvo recientemente involucrado en un accidente y actualmente se encuentra hospitalizado”, señalaron el pasado 7 de octubre, en la cuenta oficial de X.

De acuerdo a información preliminar, Zion fue trasladado en la madrugada del martes desde el Hospital Menonita de Ponce hasta la Unidad de Trauma del Centro Médico de Río Piedras, en San Juan, Puerto Rico, donde permanece internado.

Posteriormente, el director médico de ASEM, doctor Israel Ayala, confirmó a medios locales que el cantante presentó múltiples traumas que requieren un tratamiento y un cuidado especial.

Asimismo, el pasado miércoles 8 de octubre, el equipo de prensa del cantante publicó detalles sobre su estado de salud, asegurando que “Zion continúa recuperándose favorablemente y confía plenamente en que Dios tiene el control”.

“A pesar de las circunstancias, se mantiene positivo, enfocado y con la fe puesta en regresar para continuar compartiendo su música con todos ustedes. Gracias por el cariño, las oraciones y el apoyo constante”, se lee en el comunicado de prensa de ambas marcas.

De igual manera, el comunicado, publicado en la cuenta oficial de Instagram del cantante puertorriqueño señala que Zion “promete volver más fuerte que nunca”, y continuar con el lanzamiento de su nuevo álbum The Perfect Melody 2.