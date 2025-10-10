WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas a nivel mundial, ya que cuenta con más de 3.000 millones de usuarios. Sus herramientas como compartir mensajes, videos, fotos y documentos en tiempo real la han convertido en una de las favoritas de los internautas.

Recientemente, la plataforma ha anunciado una serie de actualizaciones que le han permitido mejorar la experiencia de los usuarios; sin embargo, algo que sucede frecuentemente es que su capacidad de almacenamiento se llena con facilidad.

Y es que gracias a sus opciones para compartir varias clases de archivos multimedia como audios, fotos y videos, se puede superar la capacidad de almacenamiento rápidamente. Debido a esto, los usuarios se ven obligados a la tarea de eliminar material en su dispositivo.

Además, WhatsApp empieza a registrar fallas, impidiendo que el usuario puede abrir la App. Seguidamente, emite un mensaje en el que pide que se eliminen archivos para continuar con su funcionamiento.

“Para que WhatsApp funcione correctamente, asegúrese de que el teléfono tenga suficiente espacio de almacenamiento disponible. Para liberar espacio de almacenamiento, elimine los archivos multimedia o los chats almacenados, o libere espacio de almacenamiento en su teléfono fuera de WhatsApp.”, indica la plataforma.

Para ello, la aplicación tiene una opción que permite gestionar el almacenamiento sin tener que revisar cada uno de los chats.

¿Cómo liberar espacio en WhatsApp?

En la pestaña Chats, toque el ícono más (tres puntos verticales)

Seguidamente ingrese a Ajustes.

Toque la opción Almacenamiento y datos

Luego de esto, en la parte de superior le aparecerá la cantidad de espacio que ocupa WhatsApp en tu dispositivo.

Escoja un chat o grupo y a seguidamente tome la opción SELECCIONAR TODOS

Posteriormente, puede eliminar todos los archivos para eliminar el espacio requerido

Para liberar espacio de almacenamiento, puede eliminar elementos grandes o que se reenviaron muchas veces. También puede eliminar elementos de cada chat.