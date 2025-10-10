El ‘influencer’ Adair Mendes Dutra Junior, conocido en redes como Júnior Dutra, falleció en las últimas horas, tras someterse a una cirugía estética llamada ‘cat eyes’ o ‘foxy eyes’. Esta operación ha estado en tendencia en los últimos años.

Pudo conocerse que el influencer, de 31 años, había denunciado a su cirujano antes de morir, pues ya presagiaba que algo así podía sucederle al ver su estado.

Aunque la intervención quirúrgica fue el pasado mes de marzo y en ese momento salió bien, la salud de Júnior empezó a deteriorarse con el pasar de los meses, hasta que finalmente falleció.

El joven empezó a presentar una hinchazón y algunos moretones visibles en un lado de su rostro, por lo que su situación ya era alarmante, incluso ni las molestias ni la infección desaparecían, tal como lo denunciaba el influencer en redes sociales.

Según sus publicaciones, por más que acudió a dermatólogos para tratarse no fue posible su recuperación. Días después, presentó problemas respiratorios y tuvo que ser llevado de urgencia a un hospital público en São Paulo, donde finalmente murió el pasado 3 de octubre.

Cabe destacar, que el creador de contenido había anunciado días antes que interpuso una demanda en contra del cirujano que le realizó la operación foxy eyes, por “negligencia”. Sin embargo, el médico ha negado responsabilidad directa en su muerte.

¿En qué consiste la cirugía ‘cat eyes’?

La tendencia cat eyes o foxy eyes consiste en conseguir una mirada felina atractiva, la cual surge de modificar la posición de la ceja y el ojo, elevando por un lado el canto lateral del ojo por encima del canto interno y, por el otro, modificando la posición de la ceja para lograr la mirada de gato.