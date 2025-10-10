El más reciente capítulo de ‘MasterChef Celebrity 2025’ tuvo como protagonista a Violeta Bergonzi, quien se convirtió en la primera participante en asegurar un puesto en el top 10 de la temporada. La presentadora, que ha mostrado una evolución constante frente a los fogones, logró sobresalir en un reto libre en el que el pollo fue el ingrediente principal.

En esta prueba, los concursantes contaron con 60 minutos y una despensa abierta para crear una preparación en la que el sabor, la técnica y la presentación fueran los protagonistas. Entre los participantes estuvieron Carolina Sabino, Pichingo, David Sanín, Alejandra Ávila, Paty Grisales y la propia Bergonzi.

Así fue como Violeta se convirtió en la primera del top 10

Antes de cocinar, Violeta Bergonzi tuvo la oportunidad de elegir a un compañero con delantal negro para que compitiera junto a ella. Sin dudarlo, escogió a la actriz Paty Grisales, quien agradeció el gesto y dio su máximo esfuerzo para destacar en el reto.

Durante la competencia, cada celebridad definió su tiempo de cocción: Alejandra Ávila (45 minutos), David Sanín (35), Patricia Grisales (55), Carolina Sabino (40) y Pichingo (50). Sin embargo, fue Bergonzi quien logró equilibrar los sabores y la técnica con un plato al que llamó ‘pollo americano’, inspirado en su primer amor.

Los jurados Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch elogiaron su preparación por las técnicas empleadas y el resultado final, mientras que Belén advirtió que, a su juicio, el plato estaba “un poco arenoso”. Pese a esa observación, Bergonzi obtuvo la mejor puntuación de la jornada.

Puntajes del reto

Los resultados finales fueron los siguientes:

Violeta Bergonzi: 8.6 puntos

8.6 puntos Patricia Grisales: 7.7 puntos

7.7 puntos Alejandra Ávila: 6.46 puntos

6.46 puntos David Sanín: 5.63 puntos

5.63 puntos Pichingo: 4.48 puntos

4.48 puntos Carolina Sabino: 0 puntos

Gracias a su desempeño, la presentadora recibió el codiciado pin dorado y se convirtió en la primera celebridad en asegurar un lugar en el Top 10 de esta temporada.

“Se lo prometí a mis hijos”

Violeta Bergonzi celebró su triunfo con emoción, recordando el compromiso que asumió al iniciar el programa. “Tengo que ganar, se lo prometí a mis hijos”, expresó antes de iniciar el reto, mostrando su determinación y entrega en la competencia.

Su avance generó reacciones entre los seguidores del programa, quienes inundaron las redes sociales con comentarios de apoyo: “La verdad, bien merecido, se complicó, pero luego resolvió”; “A mí me parece muy bien que haya llegado. A muchos nos parece cansona, pero ha dado contenido”; “Me encanta, ojalá sea la ganadora”.

Con su ingreso al Top 10, Violeta Bergonzi consolida su posición como una de las participantes más fuertes de la temporada 2025. Ahora, el público espera ver si la presentadora logra mantener su ritmo y avanzar hacia la gran final de MasterChef Celebrity.