La creadora de contenido Valentina Taguado tuvo que ausentarse temporalmente de Masterchef Celebrity, debido a una situación personal; sin embargo, deberá enfrentar una sanción cuando regrese al reality.

Su ausencia se notó en el reciente episodio del concurso culinario, que tomó por sorpresa tanto a los televidentes como a sus compañeros. Al inicio del capítulo no hubo música ni el entusiasmo habitual, lo que llevó a pensar que algo poco habitual estaba ocurriendo.

Sin embargo, la producción no dio detalles sobre la ausencia de Valentina, pero sí aclaró que en su debido momento se comunicará la razón por la que la ‘influencer’ salió del reality.

Por su parte, Claudia Bahamón tomó la palabra y aseguró que Valentina había sufrido “un pequeño percance”, por lo que no apareció ante las cámaras.

Asimismo, la presentadora huilense señaló que el regreso de la creadora de contenido sería bajo las reglas del programa, cuya penalización será visible, dando a entender que usará el delantal negro cuando retome su lugar.

Esta sanción del delantal es habitual en MasterChef para quienes se ausentan o incumplen ciertas reglas. “Así es la competencia”, aseveró Bahamón, haciendo énfasis en las reglas estrictas del programa del canal Rcn.

De acuerdo a información preliminar, Valentina habría abandonado el reality debido a la muerte de su abuela, quien ocupó un lugar muy importante en su vida. Por este motivo, se justificó su ausencia temporal en MasterChef.