La tensión entre los participantes de MasterChef Celebrity Colombia sigue aumentando a medida que el programa se acerca a su recta final.

Video: así fue el fuerte golpe entre Gio y Leo en el Desafío Siglo XXI que requirió ambulancia

David Beckham ya es ‘Sir’: el rey Carlos III lo nombró caballero por su legado en el fútbol y la sociedad británica

‘Agatha Christie: las siete esferas’, la nueva serie de Netflix: Tráiler y fecha de estreno

Con solo siete concursantes en competencia, las diferencias personales han comenzado a trasladarse más allá de la cocina.

Y es que Valentina Taguado y Violeta Bergonzi se convirtieron en protagonistas de una fuerte controversia que se originó tras las declaraciones de Valentina en el programa digital ¿Qué hay pa’ dañar?, donde aseguró haber sentido críticas de parte de Violeta y Alejandra Ávila después de su última victoria.

Aunque Taguado dijo mantener una relación “cordial, pero distante” con ambas, la situación se salió de control cuando, entre risas, hizo un comentario sarcástico al caer una araña decorativa del set: “Entonces esa piroba... Violeta, ¿cómo se va a caer esa araña?”, bromeó Valentina, desatando la molestia de la presentadora.

Horas más tarde, Violeta Bergonzi respondió contundentemente a través de sus redes sociales, acusando a su compañera de burlarse constantemente de otros concursantes y de usar los espacios digitales para desacreditarlos.

RCN Televisión/RCN Televisión Violeta Bergonzi respondió contundentemente a través de sus redes sociales, acusando a su compañera de burlarse constantemente de otros concursantes y de usar los espacios digitales para desacreditarlos.

“Te burlaste de casi todos, hiciste llorar a varios y ahora hablas desde un lugar donde nadie puede replicarte. Das tu versión de los hechos con tu Sancho Panza al lado, y esperas que todos te aplaudan”, escribió Bergonzi en un mensaje directo dirigido a Taguado.

Luego, la comunicadora publicó un video en el que explicó su molestia con más detalle: “Durante meses te aguanté tus chistes buscando humillarme. Ya no pienso quedarme callada. Siempre cuentas tu historia como si fueras Caperucita, pero cuando uno escucha la otra parte, la historia cambia”.

RCN Televisión/RCN Televisión La influencer compartió un clip en el que canta el tema Paz Mental de Nanpa Básico y Micro TDH, en aparente alusión a la controversia.

Asimismo, Violeta aseguró que “la máscara se le cayó” y pidiéndole que la dejara fuera de su “contenido de burla”. “Sácame de tu boca Valentina. Recuerda que lo que sube como palma, cae como coco”.

Valentina Taguado y Valeria Aguilar le respondieron a Violeta Bergonzi

Mientras tanto, la respuesta de Valentina Taguado fue mucho más sutil. La influencer compartió un clip en el que canta el tema Paz Mental de Nanpa Básico y Micro TDH, en aparente alusión a la controversia.

Por su parte, Valeria Aguilar, señalada por Bergonzi como la “Sancho Panza” de Valentina, reaccionó con humor publicando una ilustración de Don Quijote de la Mancha acompañada de la frase: “¡Ladran, Sancho, señal de que avanzamos!”.