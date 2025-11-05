El episodio más reciente del Desafío Siglo XXI generó tensión a los seguidores pues durante una de las pruebas de contacto, Gio y Leo se encontraron frente a frente y ambos participantes terminaron lesionados y bajo atención médica.

Todo ocurrió en medio de una ronda decisiva del Box Rojo, donde los equipos se enfrentaban por el último chaleco de la etapa y el acceso a la suite Ditu. En la dinámica, los concursantes debían correr desde lados opuestos para tomar un balón en el centro de una pista cubierta de lodo.

En el momento del cruce, Gio y Leo chocaron con fuerza, cayendo al suelo visiblemente afectados. El impacto fue tan severo que Gio, del equipo Gamma, comenzó a sangrar por la boca. El personal médico intervino de inmediato para estabilizarlo y, tras evaluar la situación, decidió trasladarlo en ambulancia para una revisión más completa.

Caracol Televisión Gio tras el golpe que se dio con Leo en el Desafío

Por su parte, Leo, representante del grupo Omega, también sufrió el golpe en la cabeza y debió ser atendido por los profesionales, quienes le realizaron masajes en el cuello y los hombros. Más tarde se le vio usando un collar ortopédico.

Caracol Televisión Leo tras el golpe que se dio con Gio

La competencia fue una de las más físicas de toda la temporada. Dos hombres y dos mujeres de cada grupo debían encestar balones en una estructura, sumando puntos con cada acierto. El grupo rosado se llevó la victoria por una corta diferencia de puntos, consiguiendo el dinero del reto, el chaleco y la salvación frente a la eliminación.

No obstante, la alegría quedó opacada por la preocupación por los dos deportistas afectados, especialmente Gio, quien no pudo seguir compitiendo tras el golpe.

Los fanáticos, por su parte, expresaron su preocupación por la salud de los participantes y esperan una pronta recuperación para ambos. Asimismo, también indicaron que la producción debía investigar al participante Leo que lo hizo con “intención”.