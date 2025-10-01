Las fricciones entre Katiuska y Zambrano en el ‘Desafío The Box’ se hacen cada vez frecuentes a medida que avanza la competición y cuando quedan menos participantes lo que hace la convivencia más complicada entre algunos.

Primero lo acusó de desleal cuando el equipo Gamma le impuso el chaleco a la participante de Omega al ser ellos los ganadores de la prueba de Sentencia y Servicios y por ende les correspondía escoger.

Rosa fue la encargada de darle la noticia a Katiuska quien se exacerbó por la decisión, pues no le parecía coherente con las alianzas que se habían establecido, y aunque Rosa explicó las razones por las que llevaba el chaleco, surgió una discusión entre ambas.

“El chaleco es para acá por una razón obvia y simple. Si nosotros enviábamos el chaleco a Alpha ya no habría más opciones”, le explicó Rosa. Ante esto, Katiuska señaló que ellos son “personas serias” y que no incumplen su palabra.

“Qué pena te interrumpa, pero nosotros le preguntamos a Zambrano el día de Muerte, porque nosotros somos personas serias. Con palabras textuales: ‘¿cómo vamos? ¿Seguimos o no?’. Y dijo: ‘Sí’, de otro dice que no. Tanto que él dice que es una persona de palabra y ahora ustedes están incumpliendo. Si uno tiene los pantalones bien puestos", añadió la barranquillera, bastante molesta.

Y en el más reciente capítulo del reality volvió a pasar, esta vez no fue ella la directamente afectada sino su compañera Miryan a quien en la prueba de Sentencia y Bienestar le correspondía derribar unos bolos, pero lo oponentes tenían de impedir su avance.

El encargado por Gamma de realizar esta tarea era Zambrano quien no le permitió el paso, tras unos cuantos intentos, Miryan tropezó, cayó al piso y luego de levantarse rompió en llanto.

Para consolarla llegó Katiuska y Rata quienes aprovechan para darle algunas recomendaciones de cómo realizar de mejor manera la prueba. Pese a ello, se quedan sin puntos a no poder derribar los conos.

En medio de la efervescencia del juego, Juan le reclama a Zambrano que por qué la empujó de esa manera, a lo que el barranquillero afirma que es algo que hace parte del juego. “Tú sabes que él es un animal”, le dice Katiuska a Miryan haciendo referencia al integrante de Gamma.

Pero la barranquillera no fue la única en reclamar y molestarse por el incidente, también lo hizo que le habló directamente a Zambrano: “Te vi las intenciones ahí, Zambra”, al tiempo que le pidió que jugara limpio en este tipo de juego de contacto.