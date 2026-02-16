El artista puertorriqueño Jay Torres se convirtió en el nuevo eliminado de La Casa de los Famosos en la quinta semana, luego de que el público así lo decidiera con el 6.55 % de los votos.

Durante este nuevo episodio, la audiencia estuvo en vilo mientras se conocía quiénes iban a ser los salvados por los espectadores. Jay Torres se encontraba en la jornada de eliminación junto a Alejandro Estrada, Manuela Gómez, Juan Palau, Maiker, Beba y Eidevin y poco a poco iban ingresando los que tenían mayor respaldo hasta que el artista puertorriqueño quedó de último, confirmándose su salida del reality.

Por su parte, Manuela Gómez lideró ampliamente la votación, demostrando que es una concursante clave en el reality y que el público aún quiere verla en el programa.

Al inicio de la temporada, Jay hizo parte del equipo Tormenta en donde tuvo que cumplir varios de los castigos impuestos por El Jefe y uno de los más recordados fue cuando tuvo que pasar la noche disfrazado como zombi.

Sin embargo, en la semana del ‘Poder Dúo’ en el que se realizó la reorganización de las habitaciones, Jay pasó al cuarto Calma, en el cual convivió durante los últimos días.

Su salida fue definitiva, pues ya había sido salvado por el público al inicio del concurso luego de que fuera expulsado por un poder que recibió Tebi Bernal.

En ese momento, siguiendo las instrucciones de ‘El Jefe’, la participante tuvo que escoger a cuatro compañeros como posibles candidatos para abandonar la casa y despedirse de la competencia. Los nominados fueron Jay Torres, Juan Palau, Beba y Yuli Ruiz. Tras la deliberación, Tebi Bernal tomó la decisión final y eligió a Jay Torres, quien tuvo que empacar sus pertenencias y abandonar temporalmente la casa para ser trasladado al loft, un espacio en el que deberá enfrentarse a la votación del público.

En las cinco semanas que permaneció en competencia se destacó por su talento para cantar y actuar. En la convivencia tuvo algunos inconvenientes con Alexa Torrex, así como una buena relación con Marina Zapata.

De hecho, en redes no le fue tan bien pues algunos internautas celebraron su salida e incluso se refirieron a él como un “mueble”, haciendo referencia a que no tenía una mayor relevancia o visibilidad en el programa.

Estas fueron las votaciones

Los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán compartieron los resultados de las votaciones, que fueron los siguientes:

Manuela Gómez - 28.68 %

Eidevin López - 20.17 %

Alejandro Estrada - 16.57 %

Beba - 13.11 %

Juan Palau - 7.75 %

Maiker Smith - 7.18 %

Jay Torres - 6.55 %

Tras salir de La Casa, el recién eliminado Jay Torres nominó y envió a la placa a Campanita, quien ahora está en riesgo de abandonar la casa.