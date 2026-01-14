La nueva temporada de La casa de los famosos Colombia inició hace dos días y ya está dando de qué hablar en las redes sociales.

En el primer episodio se vieron giros inesperados como lo fue el poder de eliminar a un participante. En esta ocasión, una de las decisiones más determinantes quedó en manos de Tebi Bernal, quien obtuvo el poder de expulsión otorgado por la producción del reality.

Siguiendo las instrucciones de ‘El Jefe’, la participante tuvo que escoger a cuatro compañeros como posibles candidatos para abandonar la casa y despedirse de la competencia. Los nominados fueron Jay Torres, Juan Palau, Beba y Yuli Ruiz.

Tras la deliberación, Tebi Bernal tomó la decisión final y eligió a Jay Torres, quien tuvo que empacar sus pertenencias y abandonar temporalmente la casa para ser trasladado al loft, un espacio en el que deberá enfrentarse a la votación del público.

Tal como ocurrió en la temporada anterior con Andrés Altafulla, el artista permanecerá solo en este lugar especial, donde tendrá la oportunidad de dirigirse directamente a las cámaras y exponer las razones por las que considera que merece continuar en el reality.

Para evitar la eliminación definitiva de Jay Torres, los televidentes podrán participar en una votación habilitada en la página oficial del Canal RCN, donde se definirá si el participante regresa a la casa o queda por fuera de la competencia.