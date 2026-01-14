Desde bien temprano miles de seguidores del fallecido cantante de música popular Yeison Jiménez arribaron al Movistar Arena de Bogotá para conseguir sus boletas e ingresar al homenaje en que varios de sus amigos y colegas interpretarán varias de sus canciones.

Leer más: Estos son los artistas que participarán en el homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena

Portando camisas blancas, globos y sombreros negros, los fanáticos se programaron para asistir al evento póstumo – de acceso gratuito – para despedir a su ídolo, quien dejó una importante huella en la industria musical colombiana.

Justamente, se conocieron las primeras imágenes sobre como luce el interior del escenario. ‘Noticias Caracol’ mostró que en el Movistar Arena ya se encuentran los 6 ataúdes de las víctimas del accidente aéreo registrado el pasado sábado 10 de enero en zona rural entre Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá.

No olvide leer: Homenaje a Yeison Jiménez se realizará este miércoles en el Movistar Arena

En la imagen, también se puedes ver fotografías de Yeison Jiménez, Juan Manuel Rodríguez, Oscar Marín, Jefferson Osorio, Weisman Mora y el capitán Fernando Torres.

#ATENCIÓN | Así luce a esta hora el Movistar Arena, escenario donde se realizará el homenaje al cantante Yeison Jiménez. El acto será abierto al público desde las 12:00 p. m. 🕊️🎶#BucaramangaNoticias #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/ditlmdGZ34 — @Bucaramanganoticias (@santanderalerta) January 14, 2026

Por el momento, se conoció que artistas como Pipe Bueno, Jessi Uribe, Luis Alfonso, Marbelle, Arelys Henao, Pasabordo, entre otros.

Lea también: Markiller arremetió contra Camila Galviz por divulgar mensajes de Yeison Jiménez y buscar “fama” con artistas: “Tú no respetas a la familia”

Inicialmente, se llevará a cabo una misa privada en la que participarán familiares, amigos cercanos, en el que se proyectará un video con un tema compuesto recientemente en honor a Jiménez, para luego darle paso al ingreso de los seguidores del fallecido cantante.

El homenaje se desarrollará entre las 12:00 p.m. y las 10:00 de la noche, con dos jornadas de ingreso para el público. La primera se realizará de 12:00 p. m. a 4:00 p. m., y la segunda de 6:00 p. m. a 10:00 p. m.. Al finalizar cada turno, se evacuará el lugar.