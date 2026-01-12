El fallecimiento del cantante colombiano Yeison Jiménez, ocurrido el pasado 10 de enero de 2026 tras un trágico accidente aéreo en Boyacá, sigue generando noticias más allá del ámbito musical.

En las últimas horas, una fuerte polémica se ha tomado las redes sociales luego de que una modelo e influencer fuera señalada de usar el nombre del artista para ganar visibilidad.

Se trata de Camila Galviz, creadora de contenido y actriz, quien publicó varios mensajes emotivos tras la muerte del intérprete de música popular, insinuando que entre ambos existió un “vínculo personal”. Sus publicaciones incluyeron fotografías antiguas y capturas de supuestos mensajes privados.

X @capi_abril Camila Galviz, modelo involucrada en controversia con Yeison Jiménez

Esto hizo que los seguidores la cuestionaran. Sin embargo, al parecer la influencer cerró su cuenta oficial en la que desde un principio habría hecho las publicaciones y abrió una nueva llamada camila_galviz_1. También han mencionado que puede tratarse de conversaciones hechas con inteligencia artificial y que todo es falso.

Instagram camila_galviz_ Camila Galviz publicó supuestas conversaciones con Yeison Jiménez

Pero, la situación tomó un giro aún más mediático cuando el cantante urbano Markiller intervino públicamente y lanzó fuertes acusaciones contra la modelo. A través de sus redes sociales, aseguró que Galviz habría intentado acercarse a distintos artistas reconocidos para obtener exposición mediática y que estaría utilizando la memoria de Jiménez para posicionarse en el mundo del entretenimiento.

“Camila Galvis, como tú no respetas la familia de Yeison Jiménez, y sus hijos, yo no te respeto a ti!!! Quieres ser famosa, yo soy el indicado que te hace pagar ya mismo!”, escribió el artista en su cuenta de Instagram.

#COLOMBIA: NI LA AVIONETA LO QUEMÓ ASÍ



En redes sociales abunda la indignación por una publicación de una mujer llamada Camila Galviz, que publicó un supuesto chat con el cantante Yeison Jiménez, donde dejaría ver que sostenían una relación sentimental extra matrimonial, ya que… pic.twitter.com/1UI7gWIelb — Colombia Noticias (@CNotiWeb) January 11, 2026

Además, también nombró al reguetonero Kevin Roldán: “Cuando yo estaba en Cartagena con Kevin Roldán y tú empezaste a tirarnos en Instagram… luego fuiste a decir que saliste con los dos… como caímos nosotros dos quién sabe a cuántos más artistas le tiraste para intentar pegarte!”.

Asimismo, Galviz salió a desmentir cualquier relación sentimental con Yeison Jiménez y negó haber tenido contacto con Markiller. Según explicó, todo se trata de rumores malintencionados que buscan generar escándalo y desviar la atención.

Instagram markilleroficial Cantante Markiller enfrentó a Camila Galviz

“Si sabes que eso es mentira nunca te conocí ni te hablé, a toda hora te pagas de escándalo que esté en furor para que hablen de ti, porque con la música no has podido ni podrás”, dijo la modelo.

Hasta ahora, nada está claro, pues la actriz borró la cuenta principal, donde desde un principio había posteado las conversaciones con el cantante fallecido.