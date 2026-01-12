El actor Matt Prokop, quien fue parte de Disney, fue arrestado el pasado 24 de diciembre de 2025 en el condado de Victoria, en Texas, Estados Unidos, por posesión de material de explotación sexual infantil.

El actor, quien se hizo conocido por aparecer en series de gran éxito juvenil como ‘Hannah Montana’, antes de participar en ‘High School Musical 3’, fue arrestado en víspera de Navidad. En un registro a su domicilio, las autoridades encontraron material explícito que involucraría a menores.

Fue detenido en ese momento acusado de posesión de pornografía infantil y permanece en la cárcel sin derecho a salir bajo fianza.

Hasta el momento no se han conocido detalles sobre el material le había sido incautado. Lo que sí se sabe es que este caso se suma al historial de antecedentes de Prokop, pues también se enfrenta a otros cargos como resistencia a la autoridad, intento de fuga y el incumplimiento de las condiciones de una fianza relacionada con un proceso abierto en 2024.

Hay que recordar que Prokop, nacido en 1990 en Victoria, Texas, fue denunciado en 2014 por su entonces pareja Sarah Hyland, conocida por su papel en Modern Family, por abuso físico y emocional tras finalizar su relación.

La actriz consiguió una orden de alejamiento después de relatar episodios violentos y amenazas continuadas, incluso después de la ruptura.