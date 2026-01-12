El actor Mark Ruffalo, conocido por su papel de Hulk y otras decenas de películas famosas, arremetió contra el presidente estadounidense Donald Trump este domingo 11 de enero, antes de entrar a la ceremonia de entrega de los Globos de Oro.

Ruffalo, quien además de ser conocido por sus actuaciones en Hollywood, también mantiene un activismo político constante, se ha pronunciado sobre la situación social, política y humanitaria que atraviesa Estados Unidos.

“Estoy verdaderamente triste por lo que está pasando en las calles de América, aterrorizando a las personas por sus papeles, aterrorizando y matando personas. La violencia está alta, la comida está cara, la gente no se puede enfermar, no les alcanza para pagar sus casas. Algo está verdaderamente mal”, dijo el actor en la alfombra roja.

Luego, se fue directo contra el presidente Trump, de quien ha dicho que no está capacitado para gobernar el país.

“El mundo no está mejor con este hombre, con este loco que se pasa las leyes. No hay leyes internacionales para él, no tiene moralidad. Es un violador, un criminal, y estamos en muchos problemas si estamos confiando en su moralidad”, apuntó.

Este mismo domingo, Ruffalo se había pronunciado en sus redes sociales por la muerte de Renee Nicole Macklin Good, una ciudadana estadounidense quien presuntamente falleció luego de ser atacada a bala por un agente de ICE.

“Esta semana un ciudadano estadounidense fue asesinado por ICE y, como ser humano preocupado, no puedo fingir que esto sea normal... Esta es una invitación para todos los que me siguen: si están preocupados, no están solos. Juntos podemos detener la violencia y #BeGood, en honor a Renee Macklin Good”, se lee en su publicación.

A los Globos de Oro, varios asistentes entraron con un pines en los cuales se leen mensajes con consignas políticas y sociales, como “Be Good” e “ICE Out”.