Uno de los grandes estrenos de la televisión y el streaming de este 2025 ha sido renovado para una segunda temporada. Durante la presentación a la prensa celebrada en Nueva York, Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de HBO y HBO Max Content, anunció la continuación de la serie dramática ‘Task: Unidad especial’, protagonizada por el ganador del Emmy Mark Ruffalo.

Creada por Brad Ingelsby (’Mare of Easttown’), esta serie de HBO ha recibido grandes elogios por su guion y dirección cautivadores, así como por las excelentes interpretaciones de su elenco. Todos los episodios están disponibles en HBO Max.

Es de anotar que la primera temporada de ‘Task: Unidad especial’ se posiciona entre las tres temporadas debut de HBO de mayor crecimiento.

Francesca Orsi, EVP de programación de HBO y directora de series dramáticas y películas de HBO, comentó: “Sabíamos desde mucho antes de su estreno que teníamos en nuestras manos una serie dramática poderosa, pero ha sido realmente gratificante ver el entusiasmo y la respuesta del público crecer semana tras semana”.

La ejecutiva agregó que es raro encontrar a un escritor capaz de equilibrar una narrativa profundamente humana con una trama tan compleja y explosiva, pero “Brad Ingelsby es uno de los grandes de nuestra industria, y estamos seguros de que volverá a impactar —con la misma fuerza y adicción— en la segunda temporada”.

Por su parte, Brad Ingelsby, creador, showrunner y productor ejecutivo de ‘Task: Unidad especial’, agregó: “Hemos sido increíblemente afortunados de contar con el apoyo incondicional de HBO desde el primer guion, durante toda la producción y a lo largo de su extraordinario lanzamiento ante la audiencia. Son un hogar creativo incomparable”.

Y finalizó diciendo que en nombre de todo el equipo de ‘Task: Unidad especial’, frente y detrás de cámara, “es un honor y una emoción enorme volver a trabajar en una segunda temporada de nuestra serie”.

La primera temporada se desarrolla en los suburbios de clase trabajadora de Filadelfia, donde un agente del FBI (Mark Ruffalo) lidera una fuerza especial para poner fin a una serie de violentos robos encabezados por un aparente hombre de familia (Tom Pelphrey).

El elenco inclute a Mark Ruffalo, Tom Pelphrey, Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio, Phoebe Fox y Martha Plimpton.

La serie fue creada y escrita por Brad Ingelsby, quien también funge como showrunner y productor ejecutivo, junto a los directores y productores ejecutivos Jeremiah Zagar y Salli Richardson-Whitfield. Completan el equipo de producción ejecutiva Paul Lee y Mark Roybal (WIIP), Mark Ruffalo, David Crockett y Ron Schmidt; y como coproductores ejecutivos Nicole Jordan-Webber y Jeremy Yaches (Public Record).

