Una nueva adaptación de Stephen King llega a las salas de cine del país este jueves. Se trata de El sobreviviente, una visión provocadora del futuro cercano donde el entretenimiento y la supervivencia se confunden. Dirigida por Edgar Wright, la película combina acción real, efectos prácticos y una puesta en escena que mezcla crítica social, adrenalina y espectáculo.

Lea ‘Sorda’: una maternidad que desarma el mundo oyente

La historia sigue a Ben Richards (Glen Powell), un hombre común que acepta participar en un despiadado concurso televisivo donde los concursantes deben sobrevivir treinta días mientras son perseguidos por asesinos profesionales.

Wright y el guionista Michael Bacall reinterpretan el libro con un enfoque más fiel al original, llevando la acción fuera del set televisivo hacia un país colapsado, dominado por una corporación mediática que controla la información y la violencia como forma de entretenimiento.

El legado de Stephen King

Publicada en 1982, la novela imaginaba una sociedad regida por una poderosa red televisiva que convierte la desesperación en espectáculo. Esta nueva adaptación retoma esa premisa para explorar un futuro inquietantemente cercano, donde la frontera entre la verdad y el show se ha desvanecido. “El libro fue profético: anticipó la cultura del reality show y la manipulación mediática que vivimos hoy”, señala Wright.

Aquí Leonardo DiCaprio producirá un documental de ‘El mago de Oz’

El filme expande el universo del relato original, mostrando un país dividido entre una élite tecnológica y una población empobrecida que consume violencia como evasión. El diseñador de producción Marcus Rowland crea un entorno visual inspirado en el retro futurismo analógico de los años ochenta, donde lo digital y lo táctil conviven en un mundo que parece posible… y peligroso. El rodaje, realizado entre el Reino Unido y Bulgaria, abarcó más de 70 locaciones con escenarios urbanos, carreteras desiertas y efectos prácticos que priorizan la acción real sobre el CGI.

Paramount Pictures/Cortesía

Entre la adrenalina y la empatía

Con un enfoque cinematográfico que privilegia lo físico, Wright apostó por filmar las secuencias de acción en cámara, con Glen Powell realizando gran parte de sus acrobacias. “Ben Richards no es un superhéroe, es un hombre común enfrentando lo imposible, y eso hace que cada golpe se sienta real”, comenta el cineasta.

El resultado es una experiencia intensa y visceral, potenciada por una banda sonora de Steven Price que combina sonidos analógicos y electrónicos para amplificar la tensión del juego mortal.

Más Daniel Radcliffe envía carta de apoyo al nuevo Harry Potter revoluciona a los fans

Un mensaje vigente cuarenta años después

Casi medio siglo después de su publicación, El Sobreviviente mantiene una fuerza sorprendente al reflejar un mundo donde la realidad se convierte en entretenimiento. Para los productores Simon Kinberg (Deadpool & Wolverine) y Nira Park (Last Night in Soho), la película ofrece tanto espectáculo y adrenalina como una reflexión sobre el poder de los medios y la resistencia frente a un sistema corrupto.

“Queremos que el público viva una experiencia intensa, divertida y también reflexiva”, afirma Park. “El Sobreviviente es un espectáculo visual, pero sobre todo una advertencia sobre el mundo que estamos creando”.